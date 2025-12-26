news_header_top
Общество 26 декабря 2025 16:52

Шадриков объяснил, как дублер Оренбургского тракта поможет снизить вредные выбросы

Проект дублера Оренбургского тракта, разработанный Институтом пространственного планирования РТ, поможет снизить вредные выбросы в черте Казани. Об этом заявил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

По его словам, основная экологическая проблема, которую призван решить новый маршрут, – сокращение выбросов от автомобильных пробок в часы пик.

«Если вы ездили в Мирный в час пик, то до него от центра Казани полтора часа нужно добираться, а утром – 12–15 минут. Представляете, полтора часа стоять – сколько выбросов? По некоторым веществам негативный вклад в атмосферу от передвижного источника – 52–54%», – сказал Шадриков.

Он отметил, что любой дублер помогает сократить выбросы в атмосферу и сэкономить время. «Дублер Оренбургского тракта нужен», – выразил уверенность он.

Кроме того, если при строительстве новой дороги вырубаются деревья, то они потом компенсируются в более крупном размере, добавил глава профильного ведомства.

