Григорьев: «Появились слухи, что мы хотим снести полпоселка Отары. Это – фейки»

Проект дублера Оренбургского тракта, разработанный Институтом пространственного планирования РТ, предполагает строительство дороги вдали от жилой застройки. Она пройдет по незастроенной территории, обходя поселки Столбище, Усады, Мирный и новые жилые районы. Об этом рассказал журналистам директор учреждения Олег Григорьев.

«Появилась масса слухов о том, что мы хотим снести полпоселка Отары. Это все – фейки. Мы проходим со стороны стоящегося "Парка Маяк". А когда проходим улицу Поперечно-Отарскую, поднимаемся на эстакаду. И ни один дом в Мирном сносить не придется. Мы проходим по южной стороне поселка и достаточно далеко от домов», – заявил директор Института пространственного планирования РТ.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Григорьев подчеркнул, что из-за большого количества машин в Казани необходим дополнительный въезд в город, отдельный от того въезда, который дает Оренбургский тракт, то есть от проспекта Универсиады. «Нужно заходить в город еще в одном месте, делать вылетную магистраль на М12 и прокладывать ее так, чтобы не навредить жителям поселков, всех жилых комплексов. Поэтому мы предлагаем прямую трассу», – сказал он.

По проекту Института пространственного планирования РТ, дублер Оренбургского тракта идет от трассы М12 до поселков Столбище и Усады по незастроенной территории. «Мимо поселков Столбище и Усады проходит левее по свободной территории, без сноса. Дальше – развязка на "бетонке" [в сторону Боровое Матюшино] и идем по лесу южнее Мирного. Да, здесь будет необходима вырубка деревьев», – сообщил Григорьев.

При этом он уточнил, что в таком случае предусмотрены компенсационные высадки деревьев в границах леса или рядом с Водозабором. Это распространенная практика, когда при строительстве дорог требуется вырубка насаждений.

«Обходя участки Водозабора, подходим к улице Ново-Давликеевская. Проходим ее в глубокой выемке, тем самым изолируем от шума и выбросов жителей Мирного. И дальше спускаемся в так называемую территорию протоки Подувалье. Здесь мы предлагаем пройти на эстакаде, чтобы был наименьший ущерб для зеленой территории. И идем восточней поселка Отары, за протокой, не снося ни одного дома в Отарах. Дальше заходим по территории Подувалья. И в створе улицы Крутовская заходим в Казань», – отметил собеседник журналистов.

Таким образом, получается независимая от Оренбургского тракта вылетная трасса, которая создает дополнительный въезд в Казань и выезд из города.

По словам Григорьева, дорога по такому варианту позволит жителям поселка Отары, желающим выехать из города, не стоять в пробках на Поперечно-Отарской. «Нужно учитывать и строящийся ЖК "Парк Маяк". Рассматривается строительство большого жилого комплекса. Его жителям тоже нужно будет выезжать. И если не появится этой связки, то у нас намертво встает движение на Поперечно-Отарской, Крутовской, Технической», – заметил он.

Директор учреждения добавил, что на месте иловых полей планируется строительство крупного общественно-делового комплекса площадью 4,8-5 млн кв. метров. С этой территории тоже необходим выезд. «Если у нас не появится этой дороги, то все поедут по Центрально-Отарской, по другим узким улочкам. Это будет постоянная пробка», – констатировал он.

Альтернативный вариант трассировки дублера Оренбургского тракта как раз затрагивает жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, продолжил Григорьев.

«В нашем варианте в зоне строительства могут оказаться только несколько садовых участков. А альтернативный вариант предусматривает достаточно серьезный снос на севере Мирного – около 14 домов, на улице Техническая – около 20 домов ИЖС. Более того, снос 85 участков в СНТ, два ряда домов вдоль железной дороги. Еще ниже – 29 участков СНТ. Против этого большого сноса у нас только несколько садовых участков, которые действительно надо сносить, разумеется, с положенной компенсацией», – пояснил он.

Более того, в альтернативном варианте под вырубку попадает единственный парк ЖК «Южный парк» и коттеджного поселка «Лесная поляна». «Мы считаем, что это большее зло, чем пройти через лес, который активно не используется населением, и сделать компенсационные высадки. Плюс выбросы от машин, шум – все останется в лесу. А при альтернативном варианте выбросы остаются внутри жилого района», – подчеркнул директор института.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Ранее Минэкономразвития России признало часть дублера Оренбургского тракта в Казани, разработанного Институтом пространственного планирования РТ, эффективным проектом. Он учитывает высокую прогнозную интенсивностью движения – 48,1 тыс. машин в сутки к 2040 году, экономию времени в пути – 2,6 мин/км. Проект предусматривает развитие агломерации на 20-30 лет вперед.

Федеральное софинансирование может покрыть более половины стоимости строительства участка.

Рассматривался также альтернативный проект, разработанный Институтом развития города Казани. Он не получил положительного заключения Минэкономразвития РФ.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»