Общество 4 января 2026 10:35

Шадриков назначен директором Департамента водных ресурсов Минприроды России

Александр Шадриков
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бывший министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков назначен директором Департамента водных ресурсов Минприроды России. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Министр экологии Татарстана Александр Шадриков переходит на новую должность – директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России – одного из ключевых и финансовоемких подразделений Минприроды», – отметили в пресс-службе.

В новой должности Александр Шадриков будет курировать масштабные вопросы оздоровления водных объектов страны, включая реку Волгу и озеро Байкал, а также вопросы регулирования гидрокаскадов страны, развития водохозяйственного комплекса России и так далее.

«Опыт Шадрикова в сфере экологии Татарстана, где под его руководством успешно реализованы проекты по оздоровлению Волги и экореабилитации Казанки, станет важным вкладом в национальную программу по восстановлению водных ресурсов. К новой работе Александр Шадриков приступает сразу после январских праздников», – уточнили в пресс-службе.

Александр Шадриков пришел на должность министра экологии и природных ресурсов РТ 8 февраля 2018 года. Почти восемь лет он проработал в министерстве, до этого трудился главой Дрожжановскрго района РТ. О том, что глава Минэкологии республики покидает свой пост, накануне объявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

