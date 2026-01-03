news_header_top
Общество 3 января 2026 18:21

Александр Шадриков покинул пост министра экологии Татарстана

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков покинул свой пост. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что кадровое решение связано с переводом Шадрикова на работу в Москву.

В ходе совещания Минниханов наградил Александра Шадрикова орденом «Дуслык» за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие экологического благополучия республики.

Он возглавлял Минэкологии Татарстана с 2018 года. Ранее, с 2013 по 2018 год, он руководил Дрожжановским муниципальным районом республики.

Шадриков Александр Валерьевич
Шадриков Александр Валерьевич
Экс-министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Родился 1 января 1977 года в с.Старое Дрожжаное Дрожжановского района ТАССР.

Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «преподаватель физики и информатики», в 2006 году – Чувашский государственный университет по специальности «юрист».

С 1998 по 2001 год работал инженером-программистом Дрожжановского отделения Сбербанка РТ. Затем был начальником отдела экономики Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан в Дрожжановском районе. С 2002 по 2005 год занимал должность начальника Бюро технической инвентаризации Дрожжановского района. 5 лет работал заместителем главы Дрожжановского района.

С 2011 по 2013 год занимал должность заместителя главы администрации Засвияжского района Ульяновска, затем главы администрации Засвияжского района – заместителя главы администрации города. В 2013 году был назначен и.о. руководителя, руководителем исполкома Дрожжановского района РТ, затем главой района.

С 2018 по 2026 годы занимал пост министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Имеет ряд наград и поощрений.

