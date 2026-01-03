news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 января 2026 18:50

Минэкологии РТ: Шадриков покинул пост министра в связи с новым назначением

Читайте нас в
Телеграм

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков покинул свой пост в связи с новым назначением. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Едет в Москву, будет работать также в природоохранной сфере. Уже в ближайшие дни приступит к работе. Сегодня его наградил орденом "Дуслык" Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил министра за работу и пожелал успехов на новой должности», – рассказали в пресс-службе.

Александр Шадриков пришел на должность министра экологии и природных ресурсов РТ 8 февраля 2018 года. Почти 8 лет отработал в министерстве, ранее был главой Дрожжановскрго района

«За время работы Александра Шадрикова в природоохранные проекты республики было вложено 106,1 млрд рублей. Крупнейший реализованный проект по нацпроекту – рекультивация Самосыровского полигона (2021-2023 годы). В 2020 году в Министерство экологии и природных ресурсов РТ поступило более 300 обращений от граждан на запах от этого полигона», – напомнили в пресс-службе.

Рекультивация шла с внедрением системы активной дегазации.

Еще один крупный реализованный проект – демонтаж Озерного трубопровода (2022-2023 годы). Работы полностью завершены, их стоимость составила 930,5 млн рублей.

«Это еще и пример социальной ответственности бизнеса – 200 млн рублей на его реализацию выделены компанией "РИТЭК". С 2021 года начата рекультивация иловых полей Казани», – добавили в пресс-службе.

Шадриков Александр Валерьевич
Шадриков Александр Валерьевич
Экс-министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Родился 1 января 1977 года в с.Старое Дрожжаное Дрожжановского района ТАССР.

Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «преподаватель физики и информатики», в 2006 году – Чувашский государственный университет по специальности «юрист».

С 1998 по 2001 год работал инженером-программистом Дрожжановского отделения Сбербанка РТ. Затем был начальником отдела экономики Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан в Дрожжановском районе. С 2002 по 2005 год занимал должность начальника Бюро технической инвентаризации Дрожжановского района. 5 лет работал заместителем главы Дрожжановского района.

С 2011 по 2013 год занимал должность заместителя главы администрации Засвияжского района Ульяновска, затем главы администрации Засвияжского района – заместителя главы администрации города. В 2013 году был назначен и.о. руководителя, руководителем исполкома Дрожжановского района РТ, затем главой района.

С 2018 по 2026 годы занимал пост министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Имеет ряд наград и поощрений.

читайте также
Александр Шадриков покинул пост министра экологии Татарстана
Александр Шадриков покинул пост министра экологии Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

2 января 2026
Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

2 января 2026