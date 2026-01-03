Минэкологии РТ: Шадриков покинул пост министра в связи с новым назначением

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков покинул свой пост в связи с новым назначением. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Едет в Москву, будет работать также в природоохранной сфере. Уже в ближайшие дни приступит к работе. Сегодня его наградил орденом "Дуслык" Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил министра за работу и пожелал успехов на новой должности», – рассказали в пресс-службе.

Александр Шадриков пришел на должность министра экологии и природных ресурсов РТ 8 февраля 2018 года. Почти 8 лет отработал в министерстве, ранее был главой Дрожжановскрго района

«За время работы Александра Шадрикова в природоохранные проекты республики было вложено 106,1 млрд рублей. Крупнейший реализованный проект по нацпроекту – рекультивация Самосыровского полигона (2021-2023 годы). В 2020 году в Министерство экологии и природных ресурсов РТ поступило более 300 обращений от граждан на запах от этого полигона», – напомнили в пресс-службе.

Рекультивация шла с внедрением системы активной дегазации.

Еще один крупный реализованный проект – демонтаж Озерного трубопровода (2022-2023 годы). Работы полностью завершены, их стоимость составила 930,5 млн рублей.

«Это еще и пример социальной ответственности бизнеса – 200 млн рублей на его реализацию выделены компанией "РИТЭК". С 2021 года начата рекультивация иловых полей Казани», – добавили в пресс-службе.