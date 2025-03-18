Садовод заявил, что перечень запрещенных растений слабо связан с реальной жизнью

Ипомея трехцветная

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Перечень запрещенных к выращиванию в России растений не имеет отношения к реальной жизни обычных людей. Об этом заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с «Радио 1».

«То, что вы слышите по поводу этого списка, из области теории, это для специалистов. Например, ипомея трехцветная имеет галлюциногенные свойства, но у нас 400 видов этого растения (всего известно 788 видов ипомеи – прим. Т-и), а запрещенный – это один из тех, который на рынке не представлен», – заметил общественник.

К тому же, по словам садовода, даже ботаник не сможет визуально отличить ипомею трехцветную от других ипомей – для этого потребуется исследовать семена или проводить химический анализ. «<...> но у нас нет таких тестов. И поэтому эта шумиха – пиар отдельных политиков», – уверен он.

Кроме того, по словам эксперта, запрещенные гавайская роза и шалфей предсказателей вообще не растут в России. Соответственно, постоянное запугивание списками запрещенных растений является всего лишь рекламой, убежден Туманов.

«Мак и каннабис – это одни из немногих [растений], которые легко определяются, и за них теоретически могут привлечь. Правда, мак тоже разных видов бывает, и содержание в нем веществ разное. Мак опиумный выращивать у нас нельзя. Остальные виды мака можно», – подчеркнул садовод.

В связи с этим он сослался на случай с петрушкой кудрявой, вся шумиха вокруг которой была вызвана запретом использовать ее семена для приготовления детского питания. Весь список запрещенных растений крутится вокруг теоретических, а не практических вещей, подытожил практик.