Политика 2 марта 2026 18:59

В Роскомнадзоре опровергли информацию о закрытии прямого подключения к иностранным VPN

Информация о закрытии возможности прямого подключения к зарубежным VPN-серверам не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, передает РИА Новости.

Ранее на различных интернет-площадках появились сообщения, что РКН якобы приступил к блокировкам иностранных VPN с помощью нейросетей, причем серверы остаются доступными и отвечают на запросы, однако прямое подключение оказывается или полностью невозможным, или крайне нестабильным.

