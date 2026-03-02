В Роскомнадзоре опровергли информацию о закрытии прямого подключения к иностранным VPN

Информация о закрытии возможности прямого подключения к зарубежным VPN-серверам не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, передает РИА Новости.

Ранее на различных интернет-площадках появились сообщения, что РКН якобы приступил к блокировкам иностранных VPN с помощью нейросетей, причем серверы остаются доступными и отвечают на запросы, однако прямое подключение оказывается или полностью невозможным, или крайне нестабильным.