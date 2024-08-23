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Шадаев: Kazan Digital Week входит в число основных мероприятий по цифровизации
Международный форум Kazan Digital Week входит в число основных мероприятий России по развитию цифровизации. Об этом заявил глава министерства цифрового развития страны Максут Шадаев.
«Kazan Digital Week у нас входит в число основных мероприятий по цифровизации. Традиционно мы в начале учебного года собираемся в Казани, приезжают все представители регионов, которые отвечают за цифровизацию, приезжают крупнейшие IT-компании, представители федеральных ведомств», – сказал министр.
Он отметил, что само мероприятие будет проходить четвертый раз и его масштаб ежегодно растет. Так, количество зарегистрированных участников уже больше 5 тыс. человек, в выставке примут участие около 140 компаний, а ее площадь составит свыше 4 тыс. квадратных метров.
«Происходит очень содержательный диалог. В основном у нас темы цифровизации социальной сферы: все что касается образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма, безопасности. Поэтому очень надеемся, что мероприятие пройдет еще масштабнее, лучше и качественнее, чем раньше», – заключил Шадаев.
Ранее сообщалось, что в Казани пройдет ИТ-конференция в рамках форума Kazan Digital Week.
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