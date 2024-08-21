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В Казани пройдет ИТ-конференция в рамках форума Kazan Digital Week
9 сентября в столице РТ организуют образовательную ИТ-конференция «Up!Date 2024». Мероприятие проведут в рамках Международного форума Kazan Digital Week в МВЦ «Казань Экспо». Предусмотрено будет два формата: онлайн и офлайн. Поучаствуют в собрании свыше 3 тыс. ведущих специалистов ИТ-отрасли, крупнейшие компании со всей страны, студенты профильных направлений из отраслевых вузов Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии города.
Гости смогут сгенерировать свой нейроаватар, позволяющий увидеть себя в роли профессионала будущего, послушать 5-часовой контент от практикующих специалистов, познакомиться с лучшими практиками и ИТ-кейсами из сфер промышленности, аналитики, разработки, медиа и PR, а еще поучаствовать в дискуссии с экспертами и выиграть призы от организаторов.
Студенты и молодые специалисты отдельно смогут прийти в «Лабораторию будущих профессий». Ее организуют в зоне стартапов 10 сентября с 9:00 до 11:30.
Помимо всего вышеперечисленного на мероприятиях ожидаются мастер-классы по маркетингу, генетике, бизнес-аналитике, промышленности и роботизации. Все эти встречи помогут гостям узнать больше об актуальных профессиях будущего в призме ИТ в различных отраслях.
Начнется мероприятия в 14:00. Участвовать в нем можно бесплатно, но по регистрации. Узнать подробнее о расписании и программе трансфера можно на сайте конференции.
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