В Казани пройдет конференция по вопросам цифровизации культурного наследия

С 9 по 10 сентября 2024-го в Казани пройдет III Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным вопросам цифровизации культурного наследия «Наследие в цифре». Конференция станет составной частью Международного форума KAZANDIGITAL WEEK 2024, организуемого Правительством РФ, Кабмином Республики Татарстан.

Как сообщают организаторы, в конференции поучаствуют:

- представители федеральных органов исполнительной власти (Минкульта РФ, Минстроя России, Министерство экономического развития Российской Федерации);

- руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов России, уполномоченных в области охраны объектов культурного наследия;

- представители образовательных организаций высшего образования, научных и проектных организаций;

- аттестованные эксперты в области сохранения объектов культурного наследия.

Конференция ориентирована на решение проблемных вопросов в сфере цифровизации культурного наследия, а также выработку единых подходов при внедрении и использовании цифровых технологий в вопросах учета и сохранения объектов культурного наследия, а также контрольно- надзорной деятельности.

Основные тематические направления конференции:

- ведение и наполнение АИС «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- предоставление государственных услуг, их перевод в электронный вид;

- применение цифровых технологий в разработке зон охраны объектов культурного наследия;

- цифровая археология: создание цифровых моделей рельефа,фотограмметрия; создание и ведение цифровых карт;

- региональные информационные системы;

- проведение контрольно-надзорной деятельности;

- информационное моделирование объектов культурного наследия (BIM технологии): реализация, внедрение, применение.

Чтобы участвовать в конференции, надо пройти регистрацию на сайте. Участие в конференции и в форуме бесплатно. Онлайн-регистрация доступна до 1 сентября 2024-го.