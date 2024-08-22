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В Казани пройдет конференция по вопросам цифровизации культурного наследия
С 9 по 10 сентября 2024-го в Казани пройдет III Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным вопросам цифровизации культурного наследия «Наследие в цифре». Конференция станет составной частью Международного форума KAZANDIGITAL WEEK 2024, организуемого Правительством РФ, Кабмином Республики Татарстан.
Как сообщают организаторы, в конференции поучаствуют:
- представители федеральных органов исполнительной власти (Минкульта РФ, Минстроя России, Министерство экономического развития Российской Федерации);
- руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов России, уполномоченных в области охраны объектов культурного наследия;
- представители образовательных организаций высшего образования, научных и проектных организаций;
- аттестованные эксперты в области сохранения объектов культурного наследия.
Конференция ориентирована на решение проблемных вопросов в сфере цифровизации культурного наследия, а также выработку единых подходов при внедрении и использовании цифровых технологий в вопросах учета и сохранения объектов культурного наследия, а также контрольно- надзорной деятельности.
Основные тематические направления конференции:
- ведение и наполнение АИС «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- предоставление государственных услуг, их перевод в электронный вид;
- применение цифровых технологий в разработке зон охраны объектов культурного наследия;
- цифровая археология: создание цифровых моделей рельефа,фотограмметрия; создание и ведение цифровых карт;
- региональные информационные системы;
- проведение контрольно-надзорной деятельности;
- информационное моделирование объектов культурного наследия (BIM технологии): реализация, внедрение, применение.
Чтобы участвовать в конференции, надо пройти регистрацию на сайте. Участие в конференции и в форуме бесплатно. Онлайн-регистрация доступна до 1 сентября 2024-го.
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