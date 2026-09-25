Шадаев допустил ограничение Google установки российских приложений

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В будущем корпорация Google с помощью программы верификации разработчиков может ограничить установку российских приложений на гаджетах с ОС Android, в Минцифры России рассматривают такой вариант развития событий как реальный риск. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на конференции «День ТризТех», сообщает РБК.

Чиновник проинформировал собравшихся, что у государственных структур имеется «карта рисков»: операционных, среднесрочных и долгосрочных. «Раньше мы считали, что какие-то вещи, скорее всего, не произойдут, и это казалось абсолютно нелогичным. Сейчас у нас позиция, что произойти может что угодно», – подчеркнул он.

В качестве примера вероятных нежелательных сценариев Шадаев и привел возможную блокировку установки отечественных мобильных приложений. «Если сейчас мы на Android ставим приложения – проблем никаких нет. Но если завтра вдруг Google в этой программе что-то изменит – непонятно, как она будет работать», – пояснил министр, уточнив, что речь в данном контексте идет о сценарном анализе, а не о публичных намерениях корпорации.

Летом текущего, 2026 года из сторов Google Pay и App Store исчезли некоторые российские приложения, среди которых были VK, МАКС, «Дзен», «Одноклассники», Mail.ru, Ozon и «Яндекс Пэй». Некоторые из них потом вернулись в эти магазины. Шадаев тогда сообщал, что возглавляемое им ведомство будет работать над решением данной проблемы.