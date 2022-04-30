«Сад памяти»: Магдеев и депутаты Горсовета высадили 200 сосен в Челнах

Депутаты городского Совета во главе с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым приняли участие в традиционной высадке саженцев в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Для депутатского корпуса был определено место на проспекте Хасана Туфана, возле 12-го комплекса. Народные избранники высадили в общей сложности 200 сосен. К посадке деревьев также присоединились руководители структурных подразделений исполкома.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Челнах высадят 2,5 тыс. саженцев в рамках акции «Сад памяти».

Всего в республике в ходе проведения «Сада памяти» планируется высадить более 1 млн деревьев. Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал эту акцию важной и востребованной инициативой.