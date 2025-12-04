Сабурская: В этом году платформу «Забота о своих» посетили 210 тыс. человек

Уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса Центра управления регионом Татарстана Сария Сабурская во время прямого эфира в ЦУР республики рассказала о системе поддержки семей участников СВО и привела данные за текущий год.

Она напомнила, что сегодня большое число жителей республики связано со специальной военной операцией, а мужчины, находящиеся на передовой, защищают страну. При этом семьям необходима понятная и оперативная информация о мерах социальной поддержки на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях.

«Люди должны знать, куда им обратиться, какие меры им положены, какие проблемы могут возникать. Именно для этого была запущена программа «Забота о своих»», – подчеркнула Сабурская.

Платформа начала работу в ноябре 2023 года. Одновременно был открыт чат-бот, позволяющий получать разъяснения и консультации в удобном формате. В рамках проекта была систематизирована вся нормативная база, касающаяся мер поддержки участников СВО и их семей: федеральные акты, республиканские решения, муниципальные программы.

По состоянию на ноябрь 2025 года платформу посетили 210 тыс. человек. При этом пользователями становятся не только жители Татарстана – интерес к ресурсу проявляют и жители других регионов.

Работа программы встроена в единую систему взаимодействия с гражданами. Важную роль играет горячая линия 117. Часть обращений, которые требуют дополнительного рассмотрения или реакции профильных ведомств, перенаправляются в государственную информационную систему «Народный контроль».

Для этой категории обращений в системе выделено специальное направление по десяти ключевым темам: социальная помощь, поиск без вести пропавших, медицинская поддержка, прохождение военно-врачебной комиссии, выплаты и другие вопросы. Каждое обращение, поступившее через 117 или чат-бот, получает официальный маршрут и поручение ведомству, ответственному за решение проблемы.

Всего в рамках программы обработано свыше 40 тыс. обращений. «Не остается без внимания ни одно обращение. Если гражданину дан ответ или разъяснение – это не финальная точка. Наоборот, это дает возможность для дальнейших действий власти», – подчеркнула Сария Сабурская.