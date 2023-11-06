«Забота о своих»: все меры поддержки участников СВО Татарстан собрал на одном ресурсе

Для участников СВО и членов их семей в тестовом режиме запущен интернет-ресурс и создан специальный чат-бот

Татарстан запустил чат-бот и сайт «Забота о своих»

Республиканская программа «Забота о своих» для оказания адресных мер поддержки участникам СВО и членам их семей разработана в Татарстане. Для удобства людей в тестовом режиме запущен одноименный интернет-ресурс — zabotasvo.tatar и создан специальный чат-бот. Новинки презентовала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Татарстан обеспечивает все меры поддержки, установленные по линии министерств и ведомств. Есть региональные и муниципальные меры поддержки. Органы власти взаимодействуют друг с другом, чтобы обеспечить адресные меры поддержки. Они не являются единым пакетом для всех, а варьируются» , — отметила она.

Спикер сообщила, что республика взаимодействует с теми, кто уволен со службы, а также с теми, кто находится в отпуске или на лечении. Все меры объединены в республиканской программе «Забота о своих», которая начинает работать в пилотном режиме. В ней собраны меры поддержки имущественного, финансового и иного характера. При этом ресурс дает возможность обратной связи от получателей мер поддержки.

Республиканскую программу «Забота о своих» и интернет-ресурс zabotasvo.tatar презентовала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева Фото: © prav.tatarstan.ru

«Если появляются вопросы, то мы обязательно рассмотрим каждую жизненную ситуацию и устраним все барьеры для получения мер поддержки. Запросы будут обрабатываться специалистами «горячей линии». Кроме того в Телеграм запущен республиканский чат-бот «Забота о своих»», — отметила Фазлеева.

«Участники СВО и члены их семей получают выплаты и компенсации»

Татарстанское отделение Социального фонда России обеспечивает полную и всестороннюю социальную поддержку военнослужащих-участников СВО и членов их семей. Какие выплаты положены людям, рассказал Управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин.

«Все ветераны боевых действий имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Ее размер с учетом индексации составляет 3,8 тыс. рублей. Ежемесячная денежная выплата Героям России имеет самый высокий размер и составляет 83,4 тыс. рублей. В 2023 году звание Героя России присвоено нашему земляку – Расиму Баксикову», — сообщил он.

Спикер отметил, что беременной жене мобилизованного военнослужащего назначается единовременное пособие в размере 36,2 тыс. рублей в случае, когда срок беременности составляет не менее 180 дней. За пособием нужно обратиться в течение шести месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по мобилизации.

«Мать, опекун или другой родственник имеют право на ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного военнослужащего в возрасте до трех лет. Под другим родственником имеется в виду тот, кто ухаживает за ребенком в случае, если мать ребенка не может его воспитывать. Данное пособие выплачивается в размере 15,5 тыс. рублей», — уточнил Вафин.

О том, какие выплаты положены участникам СВО и членам их семей, рассказал Управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин Фото: © prav.tatarstan.ru

Семьи, ожидающие рождения ребенка и воспитывающие детей в возрасте до 17 лет, вправе подать заявление на ежемесячное единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Стоит отметить, что при расчете среднедушевого дохода семьи у мобилизованного не учитывают доходы от работы, пенсию, соцвыплаты и материальную помощь. Также не учитывается отсутствие доходов. В этом случае единое пособие будет выплачиваться в течение шести месяцев.

«Родители, у которых рожден или усыновлен первый ребенок до трех лет, имеют право на ежемесячную выплату, в случае, когда ребенок рожден или усыновлен до 1 января 2023 года. Данная сумма равна размеру прожиточного минимума для детей в субъекте России и составляет 11,8 тыс. рублей», — сказал Вафин.

Родители, у которых рожден или усыновлен ребенок до достижения им трех лет, имеют право на получение ежемесячной выплаты за счет средств маткапитала, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в Татарстане - 24,4 тыс. рублей.

Отделение назначает военнослужащим пенсию по инвалидности вследствие увечья — ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Так, инвалидам вследствие общего заболевания назначается страховая либо социальная пенсия по инвалидности.

Инвалидам боевых действий и инвалидам вследствие общего заболевания назначается ежемесячная денежная выплата при наступлении инвалидности в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. С июля 2020 года данная выплата назначается беззаявительно.

Кроме того, инвалиды получают ежемесячную денежную компенсацию вследствие военной травмы. Размер компенсации зависит от группы инвалидности и составляет при первой группе 21,9 тыс. рублей, при второй группе – 10,9 тыс. рублей и при третьей – 4,3 тыс. рублей. Люди с инвалидностью обеспечиваются техническими средствами реабилитации и могут получить компенсацию ОСАГО.

Сергей Котин: «Удостоверение будет выдавать необязательно воинская часть и округ. Документы можно собрать и в медицинской организации МО РФ» Фото: © prav.tatarstan.ru

«Большинство мобилизованных татарстанцев получили удостоверения участников боевых действий»

Большинство военнослужащих, призванных по частичной мобилизации из Татарстана, уже получили удостоверения участников боевых действий. О порядке выдачи удостоверений ветеранов боевых действий рассказал начальник по работе с гражданами Военного комиссариата Татарстана Сергей Котин.

«Ветераны боевых действий являются федеральными льготниками. Обращения о выдаче удостоверений рассматриваются в специальных комиссиях Министерства обороны», — напомнил он.

Согласно принятым изменениям и дополнениям, ветераны вооруженных сил - участники СВО могут получить удостоверения во время лечения в медицинских организациях Минобороны в связи с получением ранений, контузий и увечий. Оформить документ можно в кадровых службах, занимающихся организационно-техническим обеспечением работы комиссий, которые находятся вблизи от конкретной военно-медицинской организации.

«То есть не обязательно, что удостоверение будет выдавать воинская часть и округ, в котором проходит службу военнослужащий. Документы можно собрать и в медицинской организации Министерства обороны», — уточнил спикер.

Кроме того, определен порядок выдачи удостоверений действующего военнослужащего - участника СВО в беззаявительном порядке. Если удостоверение пришло в негодность, то на основании заявления выдается дубликат.

«На начало ноября Военным комиссариатом РТ рассмотрено более 600 заявлений граждан, выдано более 500 удостоверений. Комиссия заседает два раза в месяц», — сообщил Котин.

Удостоверения членам семей погибших выдаются также на основании заявлений. Татарстанцы могут получить подробные консультации в Военном комиссариате еженедельно в часы приема граждан, а по вторникам — в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» в Республике Татарстан.

Эльмира Зарипова: «Введена новая единовременная выплата при заключении контракта в размере 305 тысяч рублей» Фото: © prav.tatarstan.ru

Бойцы батальонов «Алга» и «Тимер» получают дополнительную выплату в 360 тысяч рублей

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сообщила, что все меры социальной поддержки (федеральные и региональные) участникам СВО предоставляются на основании единого документа – удостоверения ветерана боевых действий.

К числу мер социальной поддержки в нашем регионе относятся компенсация расходов на ЖКУ в размере 50% от оплаты стоимости жилищных услуг, единовременная выплата военнослужащим батальонов, которые были сформированы на территории Татарстана, - «Алга» и «Тимер».

«Дополнительная выплата тем, кто проходит службу в этих батальонах, составляет 360 тыс. рублей. Для ее получения граждане подают заявление в Военный комиссариат. Министерство осуществляет выплату на основании списков, которые выдает Военный комиссариат»,— подчеркнула Зарипова.

Кроме того, на каждого несовершеннолетнего ребенка участника СВО положена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей. Семьи участников СВО с новорожденными обеспечиваются в республике подарочными наборами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода.

«Следующая очень популярная выплата — субсидия на возмещение затрат на проведение газа внутри границ участка домовладения по программе социальной догазификации. Компенсируется сумма затрат на проведение газа от границ до дома, в том числе на строительно-монтажные работы, приобретение газового оборудования и приборов учета в пределах 100 тыс. рублей», — пояснила Зарипова.

Кроме того, введена новая единовременная выплата при заключении контракта в размере 305 тыс. рублей для военнослужащих, заключивших контракт после 31 августа 2023 года, но не позднее 31 декабря 2023 года включительно. Спикер отметила, что единовременная выплата назначается Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ в беззаявительном порядке на основании военных списков.

«Помимо мер социальной поддержки в Татарстане реализуется ряд социальных услуг, которые предоставляются участникам СВО. Так, на базе реабилитационного центра «Идель» открыто отдельное реабилитационное отделение для тех, кто нуждается в постоянном уходе», — сообщила Зарипова.

Курс реабилитации составляет три месяца, проводится два раза в год. Членам семей участников СВО оказываются бесплатные соцуслуги на дому.

Сария Сабурская: «Ответы по обращениям участников СВО и членов их семей готовятся уполномоченными ведомствами в течение 24 часов» Фото: © prav.tatarstan.ru

«Семьи пропавших без вести получают адресную помощь»

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская рассказала, с какими вопросами обращаются к ней участники СВО и члены их семей. Для этого в «Народном контроле» было сформировано 10 тематических категорий для обращений.

«Это вопросы прохождения военной службы, порядка и условий частичной мобилизации, доходы и меры поддержки», — сказала она.

Ответы по обращениям готовятся уполномоченными ведомствами в течение 24 часов. Поступает немало юридических вопросов. В этом году изменилась тематика обращений и проблем.

«Очень много вопросов пришло о получении удостоверения участника боевых действий и удостоверения членов семей погибших ветеранов боевых действий. Мы видим, что по запросам внесены новые приказы, и особенно по вопросам участников ЧВК - они не приравнены к военнослужащим по мерам социальной поддержки», - сказала Сария Сабурская.

Другой блок обращений составляют вопросы, касающиеся получения страховых выплат и выплат по ранениям.

«Чтобы получить эти выплаты, военнослужащим ранее надо было написать рапорт, получить документы из медицинских учреждений, далее обращаться к командиру. В силу военных действий эти документы терялись, вовремя не подавались, в результате человек своевременно не мог получить выплаты по ранению. Эти вопросы мы подняли на уровне Министерства обороны РФ», — отметила Сабурская.

В результате были внесены изменения, которые предусматривают оформление выплат военнослужащим, получившим травы и ранения, в беззаявительном порядке, что облегчило ситуацию. Аппарат Уполномоченного по правам человека также принял ряд вопросов, связанных с обучением в вузах и ссузах детей военнослужащих.

«Мы выходили с предложением, чтобы перевести их на бюджетные места, и в этом году по итогам вступительных экзаменов специальные квоты для детей военнослужащих были предусмотрены», — отметила Сабурская.

Немало обращений поступает от родственников участников СВО из Татарстана, пропавших без вести.

«Мы работаем совместно с «Красным крестом» и Минобороны РФ, а также направляем целый список для обмена военнопленными Уполномоченному по правам человека РФ. Когда получаем ответ, что принят запрос, обращаемся к главам муниципальных районов и руководителям исполкомов о том, чтобы взять на особый контроль оказание адресной помощи этим семьям», — проинформировала Сабурская.

По ее словам, определены правила оказания финансовой помощи таким семьям. До тех пор, пока военнослужащий не будет найден, все средства, положенные этому военнослужащему, получают члены его семьи.

Гузель Удачина: «Принято решение о том, что помогать собирать документы участникам ЧВК «Вагнер» будет государственный Фонд «Защитники отечества» Фото: © prav.tatarstan.ru

«Принято решение помогать участникам ЧВК «Вагнер»

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Татарстане будет помогать бойцам частных военных компаний в получении удостоверений ветеранов боевых действий. Об этом сообщила руководитель татарстанского отделения Фонда Гузель Удачина.

«Неделю назад было принято решение о том, что помогать собирать документы участникам ЧВК «Вагнер» будет государственный Фонд «Защитники отечества». Все ребята, которые к нам обращались с началом нашей работы, приглашены в Фонд для начала этой деятельности. Мы будем собирать документы, направлять в Минобороны РФ, которое будет принимать решение о выдаче документа и далее в обратном порядке эти удостоверения будут вручены нашим бойцам», - сказала она.

По словам спикера, филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан принял более 4 тыс. обращений за пять месяцев работы. Основная их масса касалась выплат, положенных участникам и ветеранам специальной военной операции. На сегодняшний на всей территории Татарстана работают 49 социальных координаторов. До конца года количество сотрудников достигнет 60 человек.

«Задача охвата помощью и работой фонда всей территории республики к концу года будет обеспечена», - подчеркнула Удачина.

В числе востребованных мер поддержки не только выплаты, но и оказание психологической, медицинской, юридической помощи. Каждому обратившемуся в фонд человеку оказывается такая помощь. За семьями закрепляются социальные координаторы, помогающие в решении насущных вопросов.

Лейла Фазлеева: «Республиканская программа «Забота о своих» будет меняться и дополняться на основе обратной связи, которую мы получим» Фото: © prav.tatarstan.ru

Подводя итоги встречи, Лейла Фазлеева подчеркнула, что все участники СВО и члены их семей находятся в зоне особого внимания.

«Республиканская программа «Забота о своих» будет меняться и дополняться на основе обратной связи, которую мы получим. Реакция будет незамедлительной. Программа нацелена на добрососедство и помощь участникам СВО и членах их семей в каждом сельском поселении, в каждом доме», — заключила Фазлеева.