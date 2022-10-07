Сабурская: «Путин еще во время первого визита в Казань заложил основы дружбы и верности»

Во время визита в Казань в 2000 году, когда Президент России Владимир Путин занимал должность исполняющего обязанности главы государства, он заложил основы крепкой дружбы и верности региона стране. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

«Владимир Владимирович продемонстрировал политическую дальновидность и уважение к особенностям республики, особенно ее многонациональному характеру», — подчеркнула собеседница агентства.

Внимание главы государства к Татарстану как к кузнице кадров и источнику инновационных идей послужило для принятия решения о строительстве первого в стране IT-города Иннополис. Также во всех субъектах РФ появился центр управления регионом, базой для которых стала Государственная информационная система Татарстана «Народный контроль».

Сегодня Путин проводит регулярные встречи с пулом омбудсменов регионов России для обсуждения проблем и путей их решения. Его указом создан Совет при Президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, когда ежегодные доклады представляются сначала Президенту, а потом законодательному органу страны.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, не побоюсь этих слов, сейчас и уже довольно давно самая известная политическая фигура в мире. И как бы ни стремились наши политические оппоненты высказывать свои мнения о нем, Владимир Владимирович символизирует один из действительно великих периодов истории России», — отметила собеседница агентства.

Как уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская выразила слова благодарности Владимиру Путину за его внимание к соблюдению и защите прав человека.

«Сегодня у Владимира Владимировича очень значительный юбилей, и в этот день хочется пожелать ему и всем нам крепкого здоровья и много сил для достижения нашей страной еще больших высот!» — пожелала Сабурская.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ко дню рождения Путина на медиафасаде «Ак Барс Арены» появилась его цитата. Президент Татарстана Рустам Минниханов от имени жителей республики и от себя лично поздравил главу государства с семидесятилетием.