Сабурская и Баксиков навестили татарстанских военных в госпитале в Самарской области

Фото: t.me/tat_ombudsman

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская вместе с Героем РФ, депутатом Госсовета РТ Расимом Баксиковым и омбудсменом Еленой Лапушкиной посетила военный госпиталь и воинскую часть в Самарской области.

В госпитале проходят лечение трое военнослужащих из Татарстана, получивших ранения в зоне СВО. Бойцам передали фрукты и слова поддержки, чтобы поднять настроение.

Фото: t.me/tat_ombudsman

Затем делегация побывала в войсковой части, где служат ребята из Татарстана. Здесь также проходят учения для военнослужащих, заключивших контракт с ВС России.

«Поговорили с ребятами, обсудили волнующие их вопросы, которые сразу же обсудили с командованием части, а также взяли пару вопросов себе в работу. Обязательным пунктом наших выездов является знакомство с бытом солдат: местами проживания, питания, гигиены. В целом войсковая часть оставила о себе исключительно положительное впечатление: условия созданы достойные, а командование части очень трепетно и серьезно подходит к вопросам наших ребят. Ждем вас дома, дорогие наши парни!» – отметила Сария Сабурская в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/tat_ombudsman

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.