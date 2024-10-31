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Сабиров о туристическом налоге в Казани: Неплохо, если это деньги на рекламу
Директор компании AVT Азамат Сабиров положительно отреагировал на новости о введении туристического налога в Казани с 2025 года. Мнением он поделился с «Татар-информом».
«В целом идея неплохая, если деньги потом будут вкладываться в рекламу Казани. За рубежом много где решили таким образом собирать деньги на продвижение. По сути, это рекламные деньги», – сказал Сабиров.
При этом собеседник не исключает – из-за туристического сбора есть риск, что люди будут менять отели на квартиры, чтобы не оплачивать новый налог. Ранее об аналогичных опасениях «Татар-информу» сообщили в Ассоциации отелей Казани и Татарстана.
Этим утром стало известно, что с 1 января 2025 года в столице Татарстана начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Минимальная сумма при этом в соответствии с федеральным законодательством составит 100 рублей в день.
Подробнее о новом налоге читайте в материале «Татар-информа» «Туристический налог в Казани: когда введут, сколько возьмут и кому придется платить?».
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