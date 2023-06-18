Сабантуй в Нижнекамске посетили 30 тыс. гостей

Сабантуй, который прошел сегодня в Нижнекамске, посетили 30 тыс. жителей и гостей города. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Нижнекамского района РТ.

Праздник, посвященный окончанию весенне-полевых работ, открыли театрализованным представлением, в котором участвовали более 2 тыс. человек. Почетными гостями события стали Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Ранее сообщалось, что за звание абсолютного батыра на Сабантуе в Нижнекамске боролись двое братьев – победу одержал младший, Константин Морозов.

Фото: из телеграм-канала t.me/moynizhnekamsk