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Сабантуй в Нижнекамске посетили 30 тыс. гостей
Сабантуй, который прошел сегодня в Нижнекамске, посетили 30 тыс. жителей и гостей города. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Нижнекамского района РТ.
Праздник, посвященный окончанию весенне-полевых работ, открыли театрализованным представлением, в котором участвовали более 2 тыс. человек. Почетными гостями события стали Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
Ранее сообщалось, что за звание абсолютного батыра на Сабантуе в Нижнекамске боролись двое братьев – победу одержал младший, Константин Морозов.
Фото: из телеграм-канала t.me/moynizhnekamsk
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