Фарид Мухаметшин: «Сабантуй – это место встречи представителей разных национальностей»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народный праздник Сабантуй проходит сегодня в Нижнекамске. Почетными гостями события стали Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Праздник окончания весенне-полевых работ в Нижнекамске открыли театрализованным представлением. В нем приняло участие свыше 2 тысяч человек: школьники и воспитанники театральных и хореографических коллективов. Как живет татарский народ, каковы его традиции и обычаи, как жители встречали весну, трудились и готовились к Сабантую – все это основа театрализованного пролога. Через народную музыку, хореографические постановки, красочные национальные костюмы организаторы раскрыли идентичность и культуру татарского народа.

Помимо ребят, на сцене также выступили звезды татарской эстрады, в том числе Фирдус Тямаев, Зинира и Ризат Рамазановы, Марат Яруллин, братья Юнусовы, а также лучшие творческие коллективы и солисты Нижнекамска.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На площадке празднования Сабантуя расположилась литературная площадка с уникальной коллекцией книжных изданий, посвященных истории сел, городу и культурному наследию края. Здесь же были организованы различные выставки, народные игры и забавы.

«Участие в национальных играх дает возможность не только познакомиться с укладом сельской жизни и быта, но и попробовать себя в деле. Например, распилить дрова, изготовить своими руками веник для бани или постичь искусство вышивания», – рассказала гостья празднества Людмила Иванова.

Также каждый желающий мог посетить экспозицию, посвященную известным выходцам Нижнекамского района, лауреатам Тукаевской премии, среди которых писатели Разиль Валиев и Зульфат Хаким. Помимо этого, на центральной площадке прошли состязания по перетягиванию каната, по гиревому спорту и армрестлингу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сабантуй является любимым праздником всех татар, он остается местом встречи представителей разных национальностей и вероисповедания, создавая особую атмосферу дружбы и взаимопонимания между народами. В семье народов Татарстана селяне занимают свое достойное место, выполняя ряд миссий, в том числе сохраняют обычаи, традиции, язык и культуру различных конфессий республики. Но самое главное, они обеспечивают 4-миллионное население Татарстана продуктами питания», — заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Пользуясь случаем, спикер республиканского парламента поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что сохранение и поддержание здоровья населения является приоритетной задачей руководства Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, в свою очередь, отдельно выделил тружеников сельского хозяйства и отметил, что праздник занимает особое место в жизни республики и города.

«Сабантуй – это место встречи родных, близких и друзей. Это общий праздник, когда собираются все близкие. Через театрализованный пролог мы хотели показать многоликую культуру, быт, обычаи и традиции, а также передать настроение яркого празднества», – подчеркнул он.

Украшением праздника стали конноспортивные соревнования – заезды рысаков, полукровных и чистокровных пород лошадей. В мастерстве верховой езды соревновались десятки жокеев из различных районов Татарстана и регионов страны.

Кульминацией Сабантуя в Нижнекамске стала национальная борьба на поясах корэш. Главным призом для участников стал живой баран.