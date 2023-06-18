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За звание абсолютного батыра на Сабантуе в Нижнекамске боролись двое братьев
На майдане Сабантуя в Нижнекамске завершились финальные схватки по национальной борьбе корэш. Абсолютным батыром стал Константин Морозов, который поборол своего старшего брата.
«Впервые в истории нижнекамского Сабантуя за звание главного батыра поборолись два брата – глава Майскогорского сельского поселения Артем Морозов и его брат – Константин», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Нижнекамского района.
Помимо традиционного барана, борец получил сертификат на 100 тыс. рублей. Приз батыру вручил глава муниципального образования Рамиль Муллин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что почетным гостем Сабантуя в Нижнекамске стал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Фото: из телеграм-канала t.me/moynizhnekamsk
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