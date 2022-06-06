Сабантуй в Нижнекамске 11 июня завершит Фирдус Тямаев

Сабантуй в городе Нижнекамске пройдет в этом году 11 июня. С запланированными мероприятиями ознакомил собравшихся на совещании в мэрии руководитель исполкома Нижнекамского района Айзат Махмутов.

Первыми начнут работу на майдане торговые точки. С 9 часов будут работать все тематические площадки, а в 10 часов на центральном майдане начнется театрализованный пролог с официальной частью.

«Особенно ярким и красочным будет в этом году пролог. Это наша традиционная театральная постановка на 50 минут, в которой рассказывается о Сабантуе, о его традициях. На трибунах сидят дети, которые держат в руках разноцветные флажки и в определенное время поворачивают их нужным цветом в одну сторону. А поскольку они находятся на возвышенности, массово это очень здорово смотрится. В этом году, еще раз подчеркну, пролог будет совсем особенным», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

Участниками пролога в этом году станут более 2 тыс. человек — школьники, вокалисты и актеры Театра юного зрителя, учащиеся театральных и танцевальных коллективов.

«Сегодня не каждый понимает то, что наше будущее — будущее нашего языка, культуры напрямую зависит от того, как мы относимся к ней и как ее сохраняем. Именно поэтому мы стремимся это донести до зрителя через яркие картины быта, воссозданные образы главных героев, элементы национальной культуры, выраженные в костюмах и атрибутах, через звучащие родные мелодии и зажигательные хореографические композиции», — подчеркнул Айзат Махмутов.

Еще одна традиция нижнекамского Сабантуя — выставка сельхозтехники разных лет. Она будет размещена у центрального входа на территорию майдана. Также свои локальные выставки организуют предприятия города и района. При этом на каждой площадке ожидается своя праздничная программа.

В частности, на литературной площадке вниманию публики будет представлена выставка книг об истории Сабантуя, о 1100-летии принятия ислама Волжской Булгарией, о Годе культурного наследия народов России, о 55-летии со дня выпуска первой продукции «Нижнекамскнефтехима», о 90-летии основателя шинной отрасли в РТ Николая Зеленова, а также новинки татарской литературы, викторины и конкурсы, творческая мастерская, фотозона «Татарское гостеприимство» и «открытый микрофон».

Гости праздника увидят работы заслуженного деятеля искусств РТ Ильдуса Муртазина, который в своих работах стремится запечатлеть культуру и историю татарского народа. К местному «Союзу мастериц» в этом году присоединятся народные умельцы из соседних городов — они продемонстрируют изделия декоративно-прикладного творчества, в том числе на продажу, и творческие интерактивы.

Площадка Дома дружбы народов представит национальные предметы быта, музыкальные инструменты, угощения и многое другое от разных народов Татарстана. Будет работать также интерактивная площадка «Моя деревенька» — «Авылкаем»: здесь можно будет посмотреть на уклад сельской жизни и быта, поучаствовать самим в конкурсах и викторинах, послушать концерт.

После официальной части начнутся спортивные и народные состязания, на ипподроме — забеги лошадей различных пород. Одновременно на всех сценах начнутся концертные программы. По традиции среди участников спортивных состязаний и национальных игр, борьбы корэш выберут и наградят победителей. И, конечно, подведут итоги весенне-полевых работ — назовут и наградят батыров сева, специалистов и директоров хозяйств. Ключевыми фигурами Сабантуя-2022 в Нижнекамске станут Илсия Бадретдинова и Фирдус Тямаев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил представителям жилищно-коммунальной сферы мобилизоваться, чтобы в срок подготовить площадку главного майдана к проведению Сабантуя: из-за талых вод майдан в 20-х числах мая стоял в воде.

«Влага была, да. Недалеко с нашим центральным майданом находятся небольшие озера, и такое случается, но ничего экстраординарного. Сейчас вода спала, ведутся работы по благоустройству территории майдана. В прошлом году гостями Сабантуя стали около 25 тыс. человек. В этом году, думаем, будет точно не меньше, а, может, даже и больше, потому что в прошлом году был дождь, а в этом мы надеемся на солнечную и сухую погоду», — объяснили корреспонденту агентства в пресс-службе Нижнекамского района.

В сельских поселениях Нижнекамского района Сабантуй состоится 12 и 13 июня, в Камских Полянах — 12 июня. А 18 июня Нижнекамский район организует проведение Федерального Сабантуя на Центральном ипподроме Ульяновска.

Даты празднования Сабантуя в Татарстане ранее утвердил Президент РТ Рустам Минниханов. В Казани лейтмотивом праздника плуга станет образ матери, о чем сообщал «Татар-информ».