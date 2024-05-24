Сабантуи в Мирном и на ипподроме в Казани обойдутся в 38 млн рублей

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Казани за 37,9 млн рублей организуют Сабантуи в Березовой роще жилого массива Мирный и на майдане на ипподроме. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Услуги по организации татарского национального праздника должны быть предоставлены в срок до 23 июня.

К примеру, на майдане в Березовой роще исполнитель установит сценические конструкции, шатры, мебель, декорации для центральной сцены, экраны размером 8×4,5 метра, звуковое оборудование, проведет их монтаж, затем демонтаж, погрузку и транспортировку. Места проведения праздника будут обеспечены электричеством, досмотровым оборудованием, контролерами-распорядителями. Планируется не только праздничное оформление площадки, но и территории города.

Видеосъемку праздника будут вести четыре видеооператора. В рамках концертной программы на сцену выйдут танцевальный ансамбль с не менее чем 40 участниками, хоровой ансамбль, в котором будет от 14 человек балета, 10 — хора. Запланировано выступление студии ансамбля танца с не менее чем 215 участниками, театров танца с коллективами в 128 и 162 и более человек. Также ожидаются номера двух танцевальных коллективов — с не менее чем 30 и 40 участниками. Еще одним участником концертной программы должен стать Государственный ансамбль песни и танца, в котором не менее 26 танцоров, не менее 28 человек в хоровой группе. Каждый коллектив должны сопровождать руководители.

Запланировано выступление музыкальной группы, детского вокального коллектива, не менее пяти солистов-вокалистов и заслуженных/народных артистов Татарстана, подтанцовка для солистов и популярный артист с музыкальной группой татарской эстрады.

В режиссерско-постановочную группу события войдут главный режиссер, главный балетмейстер, сценарист, хореограф-постановщик, музыкальный руководитель, выпускающие режиссеры и их помощники, главный администратор и костюмер. Они займутся подготовкой программы и артистов к выступлениям. На площадке будут находиться ведущие на русском, английском и татарском языках, ведущий вип-площадки.

Репертуар праздника должен быть согласован с заказчиком не менее чем за семь дней до проведения мероприятия.

Почетных гостей на празднике будут встречать шесть девушек модельной внешности, коллектив фольклорного ансамбля, коллектив прикладников (татарское народное декоративное искусство), баянисты. Также в мероприятии будет участвовать режиссер встречи.

Подрядчик также предоставит инвентарь для проведения спортивных мероприятий, наймет судей, технический персонал и проведет другие подготовительные работы.

Для участников соревнований подготовят подарки — телевизоры, мультиварки, блендеры, велосипеды, наборы фломастеров, карандашей, мячи, детские машинки, игрушки и другое.

Продолжительность концертной программы на Казанском ипподроме составит не менее трех часов. На празднике выступят оркестр народных инструментов, хореогрфический коллектив (смешанные виды танцев), ансамбль танца, представители мужского классического вокала, эстрадного вокала, татарский ансамбль танца, представительница российского женского эстрадного вокала, зарубежный вокал. На приеме гостей ожидается женское исполнение песни о Казани и Татарстане, мужское — песни о родном крае на татарском языке. К участиию в программе привлекут аниматоров, театр моды и других артистов.

Средства выделят из бюджета Казани.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в республике. Согласно указу, в Казани татарский народный праздник запланирован на 23 июня.