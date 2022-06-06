Сабантуй в Автограде будет идти два дня и завершится салютом и концертом Гузель Уразовой

В Набережных Челнах Сабантуй в этом году будут праздновать 17 и 18 июня. Мероприятия, приуроченные к татарскому народному празднику завершения посевной, перечислил сегодня на совещании в мэрии заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов.

В городе, по словам докладчика, проводятся работы по ремонту, благоустройству и оформлению территорий для проведения праздника. Например, в этом году, как ранее сообщал «Татар-информ», к Сабантую обновят стилизованную «Деревеньку» в центре города рядом с майданом: работы здесь начались во второй декаде мая. Сотрудники «Горводзеленхоза» обустраивают здесь мельницу, дом 10 на 8 метров, беседку 8 на 4 метра с настоящей печью и новшество этого года — колодец с журавлем. Здесь же разместится сарай, мини-огород и резные ворота на входе. Главный дом будет стилизован под татарскую избу начала XIX века с выставкой сундуков, самоваров и изделий ручной работы.

«По традиции Набережных Челнов Сабантуй у нас проходит два дня. В первый день мы проводим мероприятия для людей с ограниченными возможностями, так что 17 июня с 11.00 на ипподроме начнется концерт, будут проходить народные игры и спортивные состязания», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Традиционно уже для всех локаций Сабантуя выберут в первый день праздника в Автограде и главного батыра — победителя национальной борьбы корэш, которого наградят ценными призами.

Более масштабный Сабантуй стартует 18 июня в 10:00 в парке «Прибрежный». Здесь для жителей и гостей города будут работать малые майданы «Әкият» и та самая обновленная «Деревенька». Первая площадка — для младших гостей, там можно будет увидеть любимых сказочных героев, концерт с участием лучших детских коллективов города, а также поучаствовать в интерактивных занятиях и национальных играх. Участники смогут посостязаться в конкурсах по валянию из шерсти, вязанию веников и попробовать себя в мастер-классе по заточке серпов и кос. И всё это посреди душистых стогов сена и хозяйственного подворья с курами, гусями и козами.

В 11.00 на центральном майдане начнется театрализованная программа «Туган җирем — назлы бишегем» — «Родная земля — колыбель моя». Сабантуй, подчеркивают организаторы, — межнациональный праздник, поэтому будут обыграны и темы многонациональной дружбы и гостеприимства татарского народа. Участниками постановки станут около 1500 человек — это студенты, школьники, учащиеся танцевальных и вокальных коллективов. Главный гость программы — Государственный ансамбль фольклорной музыки Татарстана под руководством народного артиста РТ Айдара Файзрахманова.

В 11.00 на Ипподроме начнутся конно-спортивные соревнования. В 13.00 на майдане — соревнования по армспорту, тяжелой атлетике и национальным играм. В дневной программе татаро-башкирской национальной борьбы корэш примут участие ветераны спорта, сильнейшие батыры и юноши. Победитель получит звание «Абсолютный батыр», барана и автомобиль.

«Награждать „Абсолютного батыра” будет победительница нашего традиционного конкурса, который мы проводим с 1993 года, — „Сабантуй гузеле” („Красавица Сабантуя” в переводе в татарского — прим. Т-и). Ее выберут 16 июня из 12 девушек, прошедших в финал конкурса в этом году», — подчеркнули в пресс-службе мэрии Челнов.

Вечером на майдане парка «Прибрежный» пройдет большой концерт, праздничная программа радиостанции «Кунел». В завершении праздника выступит народная артистка Татарстана Гузель Уразова, а в 22.00 прогремит салют.

«От имени организационного комитета хочу выразить слова огромной благодарности всем руководителям предприятий, учреждений и организаций, индивидуальным предпринимателям, частным лицам, внесшим вклад в организацию и финансирование торжества, и пригласить всех на городской праздник „Сабантуй-2022”. Пусть Сабантуй подарит нам ощущение тепла и уюта и даст силы для созидания достойного будущего», — сказал Рамиль Халимов.

Даты празднования Сабантуя в Татарстане ранее утвердил Президент РТ Рустам Минниханов. В Казани лейтмотивом праздника плуга станет образ матери.