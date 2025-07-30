С заботой о бойцах: в лагере под Нижнекамском дети делают сухие души и пишут письма

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В загородном лагере «Чайка» под Нижнекамском прошел необычный мастер-класс. Вместо привычных поделок – сборка сухого душа для военнослужащих. В нем приняли участие десятки ребят, отдыхающих в лагере. Организаторы уверены: такие занятия не только развивают чувство ответственности и патриотизма у подрастающего поколения, но и приносят реальную помощь тем, кто находится в зоне боевых действий.

Материалы – ткань и моющий раствор – волонтеры подготовили заранее. Школьникам оставалось собрать комплект, вложить в него инструкцию и написать бойцам добрые слова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Моя работа – положить зелёную тряпочку, бумажку с инструкцией, где написано, как пользоваться душем. А еще можно написать пожелание. Сам мастер-класс очень увлекательный, здесь нет ничего сложного», – рассказала участница смены Эвелина Федотова.

Сухой душ – важное средство гигиены в условиях, где нет возможности умыться или принять ванну. Он позволяет быстро очистить кожу, не требует воды и становится настоящим спасением для бойцов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мастер-класс провели добровольцы из волонтерской группы «Добрые сердца» совместно с движением «Волонтёры Победы». Такие занятия стали доброй традицией – в летнее время активисты посещают все смены в детских лагерях.

«Уже второй год мы приезжаем в “Чайку” и другие лагеря. Ребята нас сами зовут. Осенью и зимой работаем в школах – проводим мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и браслетов выживания», – рассказала активистка движения «Волонтёры Победы» Аида Альмухаметова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Около сорока детей собрали комплекты сухого душа, написали письма и вложили их в упаковки. Каждое письмо – искреннее, от чистого сердца.

«Дорогой солдат, желаю тебе крепкого здоровья и никогда не сдаваться. Мы все в тебя верим», – пишет школьница Азалия Хасаншина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Для многих ребят участие в таких мастер-классах – способ сделать лето по-настоящему полезным. Эмилия Гимранова из поселка Джалиль поделилась: «В школе мы тоже занимаемся гуманитарной помощью: заготавливаем травяные чаи, плетём сети, делаем свечи. В лагере “Чайка” мне очень нравится, хорошие вожатые. Я хотела провести лето с пользой, и у меня это получилось».

Готовые наборы и письма уже в ближайшее время отправятся в зону специальной военной операции. Волонтёры уверены: эта маленькая помощь станет для солдат большим знаком поддержки и напоминанием – их ждут и поддерживают дома.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой