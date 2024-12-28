С января в РТ выплату за подписание контракта с Минобороны РФ увеличат до 2 млн 200 тыс.

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С 1 января 2025 года в Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ увеличится до 2,2 млн рублей. Эта сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: 1,5 млн рублей от правительства республики, 400 тысяч рублей – от Минообороны РФ и до 300 тысяч рублей от муниципалитетов РТ.

Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, с нового года в Татарстане усилят меры поддержки бойцов.

Высокие выплаты, поддержка семей военнослужащих во всех вопросах, помощь в обеспечении бойцов на передовой – это долг республики. Об этом неоднократно говорил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, с нового года в Татарстане планируется усилить и без того беспрецедентные меры поддержки бойцов специальной военной операции. Это не только полное сопровождение до и после подписания контракта, обеспечение экипировкой и всем необходимым, подготовка на полигонах, реабилитация, но и целый спектр льгот для семей военнослужащих и их детей.

Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.

Помимо стандартных высоких выплат, нельзя забывать и о дополнительных выплатах за уничтожение вражеской техники.

Напомним, серьезные меры финансовой поддержки желающим заключить контракт были инициированы Раисом Татарстана и введены в республике 6 июля 2024 года. На протяжении полугода вводятся новые виды помощи военнослужащим и их семьям, в планах систематизировать эту работу – создать координационный центр для помощи СВО. Последний раз единовременную выплату в Татарстане увеличивали в сентябре этого года.

Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».