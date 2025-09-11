«С улыбкой отвоевываю у судьбы каждый день»: волонтер из Лениногорска о силе духа и вере

Каждый новый день для нее – это борьба и труд, служение семье и Родине. Судьба не щадила Рашиду Коляджину: трагическая гибель сына, тяжелая болезнь мужа. Но эта женщина научилась жить не только ради себя – её сила, доброта и любовь помогают другим, вдохновляют и укрепляют веру в то, что добро сильнее любых ударов.

Старший сын Рашиды – Роман – трагически погиб в ноябре 2008 года. Эта потеря навсегда оставила след в ее сердце. Но еще одно испытание обрушилось на семью: болезнь супруга Василия. «Каждое утро я сжимаю кулаки и с улыбкой отвоевываю у судьбы еще один день для мужа», – признается Рашида Фахрулловна.

Рашида научилась побеждать боль – любовью, верой и трудом.

«Сейчас я уже не вспомню, как узнала о первых добровольцах, которые пытались наладить волонтерскую деятельность в городе, когда в 2022 году была объявлена специальная военная операция, – рассказывает женщина. – У меня была пряжа, спицы и самое главное – желание помогать. Я начала вязать носки бойцам и относить их координаторам. По возможности помогала финансово, носила посылки с продуктами и сладостями».

Однако не каждый выдержал такую нагрузку. «Не все организаторы справились с огромной ответственностью, с напряжением, ведь волонтерство требует самоотдачи и дисциплины. Некоторые оставили начатое дело», – вспоминает она.

Рашида уверена: руководитель волонтерской группы должен быть лидером, уметь планировать, поддерживать людей и обеспечивать безопасность добровольцев. Эти качества она увидела в Светлане Салиховой – руководителе штаба «СВОих не бросаем».

«Здесь, в штабе на Куйбышева, 21, в 2023 году я обрела вторую семью – коллектив единомышленников, объединенных одной целью: “Все для фронта, все для Победы”», – рассказывает она.

С тех пор Рашида апа стала постоянным участником плетения маскировочных сетей. И хотя у нее оставалась основная работа в детской больнице, суббота стала для нее особенным днем. «День плетельщика» – так она называла каждую неделю то утро, когда спешила в штаб и с полной отдачей вплетала в основу сетей каждую ленту. «Для меня каждый стежок был священным», – признается Рашида.

После выхода на пенсию Рашида Фахрулловна устроилась сестрой-хозяйкой в реанимационное отделение детской больницы. В ее обязанности входило многое: организация работы младшего персонала, учет и выдача белья, контроль чистоты, порядка, исправности оборудования. Она признается: уставала, ведь кроме работы были домашние заботы, огород, хозяйство. Но никогда не жаловалась – всю себя отдавала делу.

Такой же ответственной и трудолюбивой она пришла и в волонтерство – здесь каждая ее работа была вложена с душой.

История семьи Рашиды и Василия – это история любви длиною в жизнь. Они познакомились в 1978 году на газоперерабатывающем заводе в Полтавской области. Там родились их чувства, переросшие в крепкий брак. Один за другим появились на свет трое сыновей: Роман, Сергей и Руслан.

После трагической гибели старшего сына младшие сделали всё, чтобы поддержать мать. «Когда я стала частью группы “СВОих не бросаем”, мои мальчики перечислили на нужды фронта сто тысяч рублей, затем помогали приобретать беспилотники и комплектующие к ним», – с гордостью рассказывает Рашида.

Сыновья продолжают идти рядом с матерью, поддерживая ее во всем.

Даже выйдя на пенсию, Рашида Фахрулловна не отстранилась от жизни. Она активно участвует в мероприятиях ветеранов, пробует себя в творчестве. Узнав о конкурсе, посвященном Году Защитника Отечества, решилась написать истории о своих друзьях-волонтерах.

Ее работы были отмечены и опубликованы в альманахе. В них она рассказывала о тех, кто ежедневно помогает фронту, об их вкладе в Победу.

С особым теплом писала о руководителе штаба Светлане Салиховой: «Светлана Атласовна как-то незаметно привязала к себе людей. У нее мягкий женский подход к каждому. Она требовательна, но, требуя, всегда помогает. Сколько в ней жизни, бодрости! Если что задумала – обязательно доведет до конца».

Рядом с Рашидой всегда вера. «Я благодарна судьбе и Богу за каждого человека, который был на моем жизненном пути. Вера в Бога научила меня смирению, всепрощению и любви к ближнему. Благодаря жизненному опыту я приобрела мудрость, стойкость и умение принимать верные решения», – говорит она.

И, смеясь, Рашида добавляет: «До ста мне еще 28 лет осталось!».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.