С теплом сердец: в актанышском селе бойцов СВО поддержали концертом

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Концертная труппа благотворительного фонда «Мы вместе» продолжает выездные выступления в деревнях Актанышского района. Очередной душевный концерт прошел в селе Чатово – и стал настоящим событием для местных жителей.

Несмотря на скромные размеры, Чатово – часть Атясевского сельского поселения – вновь доказало, что в небольших деревнях живет большое сердце. Здесь помнят и гордятся своими земляками — участниками специальной военной операции Ильназом Галимзяновым и Маннуром Шайхразиевым. Их имена звучали особенно тепло в зале, где в этот вечер царила атмосфера поддержки, заботы и единения.

Концерт был организован при активном участии заведующей клубом Гульназ Фазлеевой. Местные жители с радостью откликнулись на приглашение – небольшой зал на 100 мест оказался переполнен. Программа собрала на сцене как известных артистов района, так и местных самодеятельных исполнителей: Раниса Фазлыева из Чатово, Энже Зиннурову и Лилию Хайдарову из Атясево.

Благотворительное мероприятие под символичным названием «Мы вместе» стало настоящим праздником для всех поколений. Зрители откликнулись с открытым сердцем – за вечер удалось собрать 23 300 рублей. Все собранные средства переданы в фонд «Мы вместе» и будут направлены на помощь бойцам, находящимся в зоне СВО.

Волонтеры говорят, что такие встречи объединяют и наполняют смыслом. Через творчество и искреннее участие жители села выразили благодарность тем, кто защищает мирное небо над родным домом. А благотворительный фонд «Мы вместе» продолжает свой путь, неся поддержку, тепло и веру в общее дело.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.