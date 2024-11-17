«С теплом из дома»: жители сел Арского района помогают бойцам на СВО

К волонтерской акции «С теплом из дома» присоединились жители Среднекорсинского поселения Арского района Татарстана.

Жители деревень Нижняя Корса и Средняя Корса в доме культуры шьют маскировочные сети для участников СВО. В каждый привязанный к сети лоскуток волонтеры вкладывают особый смысл. Ведь это возможность спасти чью-то жизнь, спрятать и укрыть бойца от врага.

В Верхнекорсинской сельской библиотеке участницы женского клуба «Ак Калфак» изготовили домашнюю лапшу.

«Мы с ними, с нашими ребятами, духовно и мысленно, — говорят участники патриотической акции. — Верим, что, объединившись, сможем пройти любые испытания. Солдаты должны чувствовать, что они не одни, что их здесь поддерживают, что в них верят, что за ними есть надежный тыл. Мы должны показать им свою преданность, собрать гуманитарную помощь, сказать теплое слово. Это наши ребята!»

Упакованная в пластиковые контейнеры лапша будет храниться достаточно долго.

Жители деревни Верхняя Корса приносят теплые вещи, теплые носки, предметы гигиены, консервы, крупы, чай, кофе и многое другое. Равнодушных нет.

«Главная ценность любого государства — люди. А главная ценность человека — эмоции. Добро — та самая эмоция, которой мы можем и должны делиться друг с другом», — говорят они.

«Мы точно знаем, что среди нас много людей, переживающих за наших бойцов на фронте. Это наши парни, наши мужчины, это наша защита. Мы молимся за наших солдат и ждем их поскорее домой. Важно поддержать наших ребят, ведь порою простое слово помогает укрепить дух солдата, помогает в выполнении сложный воинских задач», — отметила библиотекарь Верхнекорсинской библиотеки Лилия Вахитова.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.