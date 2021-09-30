С пострадавшими детьми казанской гимназии №175 до сих пор работают психологи

Психологи до сих пор работают со всеми пострадавшими детьми из казанской гимназии №175, где произошла стрельба. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела психологического сопровождения Министерства по делам молодежи Татарстана кандидат психологических наук Вера Герасимова.

«Основной состав детей, какой он был, практически не изменен. Эта ситуация была очень сильно травмирующей. В современной жизни любой факт, вплоть до громких звуков, информации в сети Интернет, может быть, шутки сверстников и более старших ребят, может вновь спровоцировать страхи, которые были испытаны и пережиты в этой ситуации», — отметила собеседница агентства.

Вера Герасимова объяснила, что из-за этих факторов психологическое сопровождение должно быть не разовым, а длительным. Шесть специалистов продолжают сопровождение семей, которые пострадали в результате этих событий.

«Завершается эта работа, когда представители той или иной семьи, дети готовы к тому, чтобы дальше продолжать полноценно со сформированными защитами реализовываться в этой жизни. Пока этого не происходит, пока клиент сам до этого не дошел, это сопровождение продолжается», — добавила специалист.

Встречи с психологом могут происходить реже, чем раньше, однако они всё равно проводятся.

В Казани 11 мая произошло нападение на гимназию №175, в результате погибли семь детей и двое взрослых. Множеству учеников, преподавателей и родителей потребовалась помощь врачей и психологов.