«Он кричал: „Откройте, это полиция!“»: ученик школы №175 рассказал, как вел себя стрелок

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, пытался пробраться в кабинеты, где укрывались дети, выдав себя за полицейского. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал один из учеников образовательного учреждения, находившийся во время трагедии на занятии.



«Наш классный руководитель сказал нам молчать, чтобы никто не слышал. Человек, который зашел к нам в школу, стучался и кричал: „Откройте, это полиция!“ Он требовал, чтобы мы вышли. Все классы были закрыты, кроме одного. Его не успели закрыть, поэтому он туда попал», — сказал очевидец.



Сначала дети услышали громкий выстрел, после чего подбежали к окну. После этого Галявиев выстрелил еще раз. Тогда классный руководитель отправил детей в учительский кабинет, который закрыли изнутри. Дети оставались в этом помещении до того момента, как в здание прибыл СОБР, отметил школьник.

Находясь в кабинете, собеседник агентства видел, как из окон школы выпрыгнули два человека. Среди его одноклассников первыми эвакуировали девочек с помощью пожарной лестницы. Мальчики покинули здание школы уже после того, как туда попали сотрудники ОМОНа и СОБРа.

«Классный руководитель сказал, чтобы первыми пошли девочки. Мы, конечно же, согласились. Потом к нам залетели СОБР и ОМОН. Нам выломали дверь, сказали: „Подождите, мы просмотрим все, а потом можете выходить по лестнице школы“. Самое главное — вывели маленьких детей, а нас, кто постарше, выпустили примерно через пять минут», — подчеркнул очевидец.



Школу дети покидали через поле, расположенное позади образовательного учреждения. Сотрудники спецслужб прибыли на место происшествия сразу после второго выстрела. Напавшего на школу преступника мальчик лично не знал, но периодически видел, проходя мимо школы. Никаких отклонений или странностей в его поведении он не замечал.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на школу №175 сегодня было совершено нападение. В школе после трагедии побывал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Завтра, 12 мая, во всех школах Казани отменены занятия, этот день в Татарстане объявлен днем траура.