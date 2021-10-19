С ноября в Петербурге введут систему QR-кодов для посещения общественных мест

С ноября в Санкт-Петербурге из-за продолжающегося подъема заболеваемости коронавирусом Covid-19 поэтапно вводится система QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Уже с 1 ноября для посещения выставочных и спортивных мероприятий, рассчитанных более чем на 40 человек, лицам старше 18 лет понадобятся QR-коды о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании (либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации).

Кроме того, с этой же даты в северной столице численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снизится с 75 до 40 человек.

Позднее, с 15 ноября, будут введены QR-коды для доступа «в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и на выставки, а также на церемонии торжественной регистрации брака».

Помимо этого, с 1 декабря QR-коды потребуются и для посещения заведений общественного питания, уточнил вице-губернатор.

В Татарстане с 11 октября при посещении торговых центров и учреждений культуры ввели сканирование QR-кодов о прохождении вакцинации или наличии антител от Covid-19, а также обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. В результате уровень ежедневной ковид-вакцинации казанцев вырос до 7,3 тыс. в сутки, о чем сообщало ИА «Татар-информ».