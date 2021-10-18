Уровень ежедневной ковид-вакцинации казанцев вырос до 7,3 тыс. в сутки

Количество казанцев, получающих прививку от коронавируса, выросло с 1,5 тыс. до 7,3 тыс. в сутки. Такой темп позволит охватить вакцинацией 80% населения города уже к декабрю этого года. Об этом на деловом понедельнике рассказал и.о. начальника Управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов.

Он отметил, что в татарстанской столице сохраняется напряженная ситуация по заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю количество вызовов скорой помощи с острой респираторной инфекцией и пневмонией сохранилось на уровне 500 в сутки. Количество обращений в провизорные госпитали выросло с 640 до 670.

«На сегодня в Казани привиты 424 тыс. человек, что составляет 43,4% от взрослого населения, или 54,2% от плана вакцинации в 80% взрослого населения города. Привиты 93 720 граждан старше 60 лет», – отметил докладчик.

По словам Мухаматдинова, за период с 8 по 17 октября произошел рост числа привившихся в сутки казанцев в сравнении с предыдущим периодом – с 1500 в день в сентябре до 7350 в день за прошедшую неделю.

«При сохранении такого темпа вакцинации мы достигнем охвата вакцинацией 80% населения города уже в декабре 2021 года», – подчеркнул Рамиль Мухаматдинов.