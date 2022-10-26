«С нами воюют одни наемники»: хазрат из батальона «Алга» рассказал о буднях на передовой

Всего на несколько дней после ранения приехал в Казань полевой имам из батальона «Алга». «Татар-информу» удалось с ним встретиться и поговорить о том, почему принял решение идти воевать, не имея боевого опыта, о том, как получил ранение, и о том, каково там, в зоне боевых действий.

Помощнику имама Руслану 42 года. До того как отправиться в зону боевых действий, он служил в мечети, вел свой автобизнес и серьезно увлекался спортом Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Помощник имама Руслан стал известен еще летом, когда в июле из Казани отправляли добровольцев именного батальона «Алга». Тогда в присутствии множества журналистов казанец отвечал на вопросы сдержанно, о себе рассказал совсем немного. Единственное, что стало известно, – в рядах Российской армии Руслан не служил, решил участвовать в специальной военной операции на Украине по зову сердца.

«Главное, поддержать там наших ребят и отдать долг Родине», – сказал тогда журналистам перед отправкой на учебный полигон хазрат.

Побеседовать с добровольцем, как говорится, с глазу на глаз мне удалось спустя три месяца. После осколочного ранения и нескольких недель реабилитации Руслан на несколько дней заехал в Казань, чтобы повидаться с родными и близкими.

«На учебном полигоне все было, как в реальном бою»

Помощнику имама Руслану 42 года. До того как отправиться в зону боевых действий, он служил в мечети, вел свой автобизнес и серьезно увлекался спортом ­– японскими боевыми искусствами. Хазрат тренировал детей, его команды участвовали в соревнованиях и занимали призовые места.

Когда началась СВО на Украине, Руслан не смог остаться в стороне и решил вступить в ряды добровольцев батальона «Алга». Даже несмотря на то, что на тот момент он не имел никакого боевого опыта.

«Тогда стояла жара, и мы в полном обмундировании, в бронежилетах, касках, с автоматами шли на полигон. Все было как на поле боя» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я изначально хотел попасть в ряды добровольцев и уйти на фронт. Еще до того, как я узнал о наборе в наши именные батальоны, я планировал пойти служить добровольцем через Гудермес. Даже были куплены билеты. За два дня до вылета мне позвонили из муфтията и предложили стать полевым имамом в батальоне "Алга". Я согласился», – начал рассказывать Руслан.

О том, что Руслан решил уехать на фронт, его родные и близкие узнали накануне отправки именного батальона. Рассказал, что родители сильно переживали. Поняв, что сын настроен решительно и никакие уговоры остаться результатов не дадут, родные смирились с его отъездом. Обещали за него молиться.

Учебный полигон, где добровольцы батальона «Алга» проходили обучение, находился в Оренбургской области в селе Тоцкое. Там в течение полутора месяцев бойцы проходили боевое слаживание – учились стрелять, метать гранаты, изучали боевую технику, получали все те навыки, которые могли пригодиться в зоне СВО.

«Тогда стояла жара, и мы в полном обмундировании, в бронежилетах, касках, с автоматами шли на полигон. Все было как на поле боя. Нас обучали разным тактикам ведения боя, рассказывали о том, как вести себя в тех или иных ситуациях. Лично я изначально попал в медвзвод, учили нас оказывать первую помощь и эвакуировать раненых с поля боя. Условия на полигоне были жесткие, кто-то даже уходил. Оставляли оружие и уходили», – рассказал хазрат.

«У Запада одна цель – уничтожить Россию и нас. Украина готовилась к войне с нами. Их к этому готовили много лет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выжить после ранения помогли мысли о родной земле и близких, и вера в Аллаха»

В зону спецоперации помощник имама отправился в качестве водителя-заправщика. Добровольцы ехали эшелоном четыре дня. Путь лежал сначала в Джанкой, где военные получили боекомплекты и технику, дальше пересекли границу, доехали до переправы в Новой Каховке, пересекли ее уже с пермским батальоном и танкистами. Обосновались – вырыли окопы, соорудили блиндаж.

Осколочное ранение помощник имама получил после пятничной проповеди. Тогда Руслан поехал на передовую, после молитв и раздачи еды и воды бойцам должен был вернуться обратно в тыл. Но не успел… На последнем пункте раздачи еды машина, в которой ехал хазрат, попала под минометный обстрел. Одна из мин попала в пассажирскую сторону, где сидел Руслан.

«Меня контузило тогда. Помню туман в голове, какой-то нокдаун. Звон в ушах, в зубах песок, вокруг шум, ничего не понятно. Была сильная слабость, появилась одышка. Я начал осматриваться, проводить самодиагностику, проверил ноги, руки, вроде все цело», – вспоминал первые минуты после ранения хазрат.

«Против нас воюет весь Запад. На фронте почти не осталось украинцев. Там в основном воюют наемники» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Осколки от стекла машины попали Руслану в ногу, руку и пробили легкое. Понимая, что медлить нельзя и счет идет на минуты, хазрат добрался до ближайшей посадки. Там товарищи оказали ему первую помощь, уже оттуда его отправили в госпиталь в Берислав, где ему провели операцию. Дальше четыре дня реанимации в госпитале в Симферополе и несколько недель реабилитации в Волгограде. Руслан вспоминает, что силы выжить после ранения придавали мысли о родной земле и близких и, конечно, вера в Аллаха.

«Защитить Родину – наш священный долг»

«Против нас воюет весь Запад. На фронте почти не осталось украинцев. Там в основном воюют наемники – это арабы, англичане, особенно много поляков», – именно так описывает события в зоне СВО помощник имама Руслан.

О зверствах, которые творят на Донбассе украинские военные, помощник имама знает от своих сослуживцев и разведчиков. Каждый, кто попадает на фронт, непременно меняет свое представление о жизни – понимает, что если бы наша страна не нанесла упреждающий удар, то НАТО дошло бы и до нас, уверен собеседник агентства.

«Мы не должны допустить того, чтобы на нашей земле распространялся фашизм. У Запада одна цель – уничтожить Россию и нас. Украина готовилась к войне с нами. Их к этому готовили много лет. И я общался с жителями Донбасса еще тогда, в 2014 году. То, что они рассказывали, невозможно в жизни представить. А какие сейчас пытки совершают украинские военные над нашими пленными... Они их просто калечат. Думают, что так они нас стращают», – рассказал хазрат.

После ранения и нескольких недель реабилитации уже в ближайшее время Руслан вернется на фронт Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Мирное население на Донбассе встречало российских военных как освободителей. По словам хазрата, каждый из них надеется на то, что война закончится как можно скорее и наши бойцы принесут стране долгожданную победу.

«Никогда не было такого, чтобы люди там нас ругали. Наоборот, встречали с поддержкой. И во время референдумов я непосредственно был там, видел людей, они голосовали за то, чтобы войти в состав России. Когда мы ехали эшелоном на Украину, проезжающие мимо нас люди приветствовали нас, махали, выкрикивали слова поддержки. Это в разы поднимало наш боевой дух», – рассказал помощник имама.

После ранения и нескольких недель реабилитации уже в ближайшее время Руслан вернется на фронт. Страх, признается хазрат, есть, но защитить свою Родину – священный долг каждого бойца. Руслан обещал близким вернуться домой живым. Главное, говорит, чтобы здесь за него молились. А на передовой же поддержка родных и близких поднимает боевой дух и придает сил для битвы с врагом.