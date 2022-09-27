Получивший ранение имам из батальона «Алга» собирается обратно на фронт

Помощник имама из Татарстана Руслан хазрат получил ранение в зоне СВО. Как стало известно агентству от собственного источника, сейчас священнослужитель находится в госпитале в Симферополе. Он восстанавливается после осколочного ранения.

После выздоровления хазрат вновь вернется на фронт.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что помощник имама Руслан хазрат в середине июля ушел добровольцем в составе именного батальона. Известно, что юноша не проходил срочную службу в армии, но, тем не менее, он решил пойти добровольцем, чтобы поддержать своих земляков в зоне боевых действий.

«Настроение у меня бодрое. Главное, поддержать там наших ребят и отдать долг Родине», – отметил он тогда в беседе с корреспондентом «Татар-информа».