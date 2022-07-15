«Без Бога там нельзя»: священники вступили в ряды добровольцев батальона «Алга»

Очередная партия добровольцев в составе батальона «Алга» отправилась сегодня к месту службы. В их числе оказались православные и мусульманские священнослужители. Чем они объясняют свое решение уехать на службу – в репортаже «Татар-информа».

Вместе с военнослужащими на учебный полигон отправился православный священнослужитель, который служил в одном из приходов Татарстана Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я сразу решил для себя, что я там нужен»

Духовная поддержка вступившим в батальон «Алга» сегодня как никогда необходима. Именно поэтому вместе с военнослужащими на учебный полигон отправился православный священнослужитель, который служил в одном из приходов Татарстана. Сегодня он приехал в Казань, чтобы получить необходимое обмундирование.

«С первого дня мы знали, что наша помощь нужна военнослужащим. Духовность была всегда. Как говорят: "Без Бога ни до порога". Наши воины – это добрые, вежливые люди. Именно они дают уверенность в завтрашнем дне. Если наши солдаты делают добро, то в первую очередь для защиты людей, стариков и детей. Испокон веков нас учили, что Россия, Белоруссия и Украина – это святая Русь, наша родная земля», – прокомментировал свое решение вступить в ряды именного батальона священнослужитель.

В течение месяца на полигоне вместе с другими бойцами он будет проходить спецподготовку. Она включает в себя боевое слаживание, получение навыков в стрельбе, изучение новой техники. К таким трудностям, отмечает батюшка, он готов, ведь у него за плечами несколько лет службы.

«Каждый человек, который служил, выполнял поставленные задачи, держал в руках оружие, знаком с боевой техникой, имеет определенные навыки. Конечно, здесь нужны жизненный опыт и выносливость, чтобы достойно нести службу и не умереть. И ведь не все бывали в местах боевых действий несколько раз. Кто-то окажется там впервые, им нужна будет наша помощь. В то время как воины будут выполнять задачу, мы будем за них молиться», – рассказал батюшка.

Страх, добавил священнослужитель, конечно же, есть. Стимул вернуться домой живым и невредимым ему придают его родные, близкие и прихожане.

«Конечно же, мои родные волнуются – и жена, и дети. Моего возвращения ждут и прихожане. Но я для себя решил еще в самом начале и понял, что я там нужен. Без Бога там будет сложно, воинам нужна наша поддержка», – добавил батюшка.

Батальон добровольцев «Алга» формируется в Татарстане после призыва военных помочь в проведении специальной военной операции на Украине Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Главное, поддержать наших ребят и отдать долг Родине»

Батальон добровольцев «Алга» формируется в Татарстане после призыва военных помочь в проведении специальной военной операции на Украине, направленной на борьбу с неонацизмом. Не остался равнодушным к призыву и помощник имама одной из мечетей Татарстана. Молодой человек не проходил срочную службу в армии, но тем не менее он решил пополнить ряды батальона, чтобы поддержать своих земляков в зоне боевых действий.

«Настроение у меня бодрое. Главное, поддержать там наших ребят и отдать долг Родине», – отметил он в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Необходимым навыкам обращения с оружием и тактике ведения боя молодого священнослужителя обучат опытные офицеры Минобороны России.

После сборов военнослужащим дали некоторое время, чтобы попрощаться с родными и близкими, после чего на автобусах ребята отправились к месту несения службы.

Добровольцы батальона «Алга» сегодня приехали в Казань из всех уголков республики Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Помочь военнослужащим вызвались неравнодушные жители Казани

Добровольцы батальона «Алга» сегодня приехали в Казань из всех уголков республики. Перед отправкой на полигон им выдали бронежилеты, наколенники, форму, ботинки, балаклавы, спальные мешки, другую амуницию. Дополнительную экипировку, в том числе прицелы ночного видения и тепловизоры, бойцы получат уже на полигоне.

«Работа по укомплектованию батальона идет по плану. Сегодня на полигон отправляется еще одна партия. Сейчас мы делаем все необходимое для того, чтобы наши татарстанцы достойно выполняли поставленные задачи. Стоит отметить, что ребята настроены по-боевому. Не подведут», – отметил военный комиссар Татарстана генерал-майор Сергей Погодин.

Неоценимую помощь в укомплектовании батальона оказывает руководство республики. Сегодня ребятам выдали медицинские сумки, индивидуальные и групповые аптечки – всё, что необходимо для оказания первой помощи.

Помочь ребятам, вступившим в ряды батальона, вызвались даже неравнодушные жители Казани. Они передали два мощных квадрокоптера, которые позволят на расстоянии четырех километров обнаружить противников, не попасть в засаду и вести ночную разведку.