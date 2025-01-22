С начала зимы с улиц Казани вывезли почти 170 тыс. тонн снега

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В столице Татарстана с начала зимы вывезли с улиц более 166,9 тыс. тонн снега. Также дорожные рабочие израсходовали в общей сложности 33,86 тыс. тонн противогололедных материалов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По информации городского Комитета внешнего благоустройства, минувшей ночью в уборке улиц участвовали 63 рабочих и 261 машина. Вывезено 2,28 тыс. тонн снега, для противогололедной обработки использовано 194 тонны реагента и 284 тонны песко-соляной смеси.

Сегодня днем убирать снег с улиц Казани будут 555 рабочих и 310 единиц техники, включая 68 тракторных щеток, 61 комбинированную дорожную машину и 52 самосвала. Дороги и тротуары очистят от снега, а затем обработают противогололедными материалами.

Власти столицы РТ просят жителей парковаться так, чтобы их автомобили не мешали работе снегоуборочной техники. Оставить замечания относительно уборки дворов горожане могут через систему «Открытая Казань» на сайте или по телефону: 8 (843)236-41-23. Также сообщить о проблемных участках можно в чат-бот или по телефонам горячих линий.