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Тариф на уборку снега с дорог в Казани повышен до 250 рублей
В Казани обновлены тарифы для «Водоканала» на прием и обработку снега с дорог. С 1 января он вырос с 200 до 250 рублей за одну тонну, следует из постановления исполкома, опубликованного в сетевом издании.
Решение касается снегоплавильных пунктов на улицах Воровского – Короленко, Несмелова, Васильченко, Тульской – Технической, Аделя Кутуя, проспекте Победы и двух на улице Портовой.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на утилизацию снега на плавильных пунктах в Казани в 2025 году выделят 175 млн рублей.
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