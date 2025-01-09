Тариф на уборку снега с дорог в Казани повышен до 250 рублей

В Казани обновлены тарифы для «Водоканала» на прием и обработку снега с дорог. С 1 января он вырос с 200 до 250 рублей за одну тонну, следует из постановления исполкома, опубликованного в сетевом издании.

Решение касается снегоплавильных пунктов на улицах Воровского – Короленко, Несмелова, Васильченко, Тульской – Технической, Аделя Кутуя, проспекте Победы и двух на улице Портовой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на утилизацию снега на плавильных пунктах в Казани в 2025 году выделят 175 млн рублей.