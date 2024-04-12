С начала сезона в Казани в ДТП с участием самокатов пострадали два человека

С начала года в Казани произошло 2 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности(СИМ), в результате которых пострадали два человека. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

Отметим, что сезон проката электросамокатов в Казани стартовал в начале текущего месяца – 5 апреля.

По данным ведомства, в прошлом году на территории столицы Татарстана произошло 34 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В результате пострадали 35 человек, среди которых 12 детей.

Напомним, согласно Правилам Дорожного движения, лица, использующие СИМ, должны учитывать следующие моменты для обеспечения безопасности: