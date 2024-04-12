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Происшествия 12 апреля 2024 08:49

С начала сезона в Казани в ДТП с участием самокатов пострадали два человека

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С начала сезона в Казани в ДТП с участием самокатов пострадали два человека

С начала года в Казани произошло 2 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности(СИМ), в результате которых пострадали два человека. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

Отметим, что сезон проката электросамокатов в Казани стартовал в начале текущего месяца – 5 апреля.

По данным ведомства, в прошлом году на территории столицы Татарстана произошло 34 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В результате пострадали 35 человек, среди которых 12 детей.

Напомним, согласно Правилам Дорожного движения, лица, использующие СИМ, должны учитывать следующие моменты для обеспечения безопасности:

  1. При передвижении на СИМ следует организовывать движение так, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения, в первую очередь пешеходам.
  2. При наличии велопешеходных дорожек рекомендуется двигаться по ним. В случае отсутствия таких дорожек можно передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, при условии, что масса СИМ не превышает 35 кг, а скорость движения не превышает 25 км/ч.
  3. Лицам старше 14 лет разрешается движение по правому краю проезжей части в один ряд в исключительных случаях, когда отсутствуют тротуары и велодорожки.
  4. В темное время суток следует передвигаться на СИМ только с включенными фарами или фонарями.
#самокаты #госавтоинспекция
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