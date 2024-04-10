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Автоинспекторы Казани напомнили самокатчикам и владельцами СИМ о безопасности на дорогах
В стремлении уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и сократить число пострадавших участников дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции Казани провели профилактическое мероприятие на оживленных улицах 10 апреля 2024 года.
В процессе этой акции со взрослыми и детьми, использующими средства индивидуальной мобильности, а также обычные самокаты, были проведены беседы о безопасном поведении на дорогах. Всем участникам дорожного движения вручили памятки «Средства индивидуальной мобильности», предоставленные ГБУ «Безопасность дорожного движения».
Сотрудники Госавтоинспекции также напомнили об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
В связи с текущими погодными условиями на дорогах города увеличилось количество средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи и другие устройства, использующие электродвигатель для передвижения человека.
Согласно Правилам Дорожного движения, лица, использующие СИМ, должны учитывать следующие моменты для обеспечения безопасности:
- При передвижении на СИМ следует организовывать движение так, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения, в первую очередь пешеходам.
- При наличии велопешеходных дорожек рекомендуется двигаться по ним. В случае отсутствия таких дорожек можно передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, при условии, что масса СИМ не превышает 35 кг, а скорость движения не превышает 25 км/ч.
- Лицам старше 14 лет разрешается движение по правому краю проезжей части в один ряд в исключительных случаях, когда отсутствуют тротуары и велодорожки.
- В темное время суток следует передвигаться на СИМ только с включенными фарами или фонарями.
Детям младше 7 лет разрешено передвигаться на СИМ и велосипедах только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов) при сопровождении взрослых. Для детей от 7 до 14 лет перечень зон для движения на СИМ и велосипедах остается тем же. В данном случае присутствие взрослых рядом с ребенком не обязательно согласно Правилам.
Лица, использующие роликовые коньки и самокаты, будут признаваться пешеходами и должны передвигаться по пешеходным зонам. Для предотвращения случаев наезда автомобилем на пешеходов, передвигающихся на
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