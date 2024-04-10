Автоинспекторы Казани напомнили самокатчикам и владельцами СИМ о безопасности на дорогах

В стремлении уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и сократить число пострадавших участников дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции Казани провели профилактическое мероприятие на оживленных улицах 10 апреля 2024 года.

В процессе этой акции со взрослыми и детьми, использующими средства индивидуальной мобильности, а также обычные самокаты, были проведены беседы о безопасном поведении на дорогах. Всем участникам дорожного движения вручили памятки «Средства индивидуальной мобильности», предоставленные ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Сотрудники Госавтоинспекции также напомнили об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

В связи с текущими погодными условиями на дорогах города увеличилось количество средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи и другие устройства, использующие электродвигатель для передвижения человека.

Согласно Правилам Дорожного движения, лица, использующие СИМ, должны учитывать следующие моменты для обеспечения безопасности:

При передвижении на СИМ следует организовывать движение так, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения, в первую очередь пешеходам. При наличии велопешеходных дорожек рекомендуется двигаться по ним. В случае отсутствия таких дорожек можно передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, при условии, что масса СИМ не превышает 35 кг, а скорость движения не превышает 25 км/ч. Лицам старше 14 лет разрешается движение по правому краю проезжей части в один ряд в исключительных случаях, когда отсутствуют тротуары и велодорожки. В темное время суток следует передвигаться на СИМ только с включенными фарами или фонарями.

Детям младше 7 лет разрешено передвигаться на СИМ и велосипедах только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов) при сопровождении взрослых. Для детей от 7 до 14 лет перечень зон для движения на СИМ и велосипедах остается тем же. В данном случае присутствие взрослых рядом с ребенком не обязательно согласно Правилам.

Лица, использующие роликовые коньки и самокаты, будут признаваться пешеходами и должны передвигаться по пешеходным зонам. Для предотвращения случаев наезда автомобилем на пешеходов, передвигающихся на