Прокат электросамокатов и велосипедов в Казани стартует 5 апреля

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В Казани в пятницу стартует пятый сезон проката электросамокатов и велосипедов — в этом году число парковок увеличится до 2 тыс., а их вместимость составит 20 тыс. единиц. Об этом рассказали в мэрии.

Всего было подготовлено 6 тыс. электросамокатов, но в начале сезона будут доступны только 1,6 тыс. — их можно будет использовать только в светлое время суток.

Ограничение времени обусловлено требованиями безопасности, поскольку ночью еще возможны заморозки и появление наледи на дорогах.