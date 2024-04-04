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Прокат электросамокатов и велосипедов в Казани стартует 5 апреля
В Казани в пятницу стартует пятый сезон проката электросамокатов и велосипедов — в этом году число парковок увеличится до 2 тыс., а их вместимость составит 20 тыс. единиц. Об этом рассказали в мэрии.
Всего было подготовлено 6 тыс. электросамокатов, но в начале сезона будут доступны только 1,6 тыс. — их можно будет использовать только в светлое время суток.
Ограничение времени обусловлено требованиями безопасности, поскольку ночью еще возможны заморозки и появление наледи на дорогах.
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