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С начала пожароопасного сезона в лесах Татарстана провели 30 авиапатрулирований
С начала пожароопасного сезона в лесах Татарстана было проведено 30 авиапатрулирований общей продолжительностью 187 летных часов. Об этом сообщает Минлесхоз республики.
«Авиационный мониторинг – один из эффективных методов обнаружения возгораний, – говорит первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов. – Всего утверждено четыре маршрута, их общая протяженность составляет 2 290 километров».
Он добавил, что «в целом, в этом году предусмотрено 334 летных часа, что на 20% больше прошлого года. Авиамониторинг охватывает площадь 1,2 миллиона гектаров, это практически весь лесной фонд республики».
Авиационное патрулирование лесов проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» реализуется с 2019 года. Проектом установлено достижение двух целевых индикаторов – «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %» и «Ущерб от лесных пожаров, млн. рублей».
В Татарстане на этой неделе установилась аномально жаркая погода с дневными температурами выше +30 градусов, а также отсутствием осадков.
Как ранее сообщал «Татар-информ», 3 июля Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении во всех районах республики режима ЧС из-за почвенной засухи. Режим будет действовать до особого распоряжения.
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