С начала пожароопасного сезона в лесах Татарстана провели 30 авиапатрулирований

С начала пожароопасного сезона в лесах Татарстана было проведено 30 авиапатрулирований общей продолжительностью 187 летных часов. Об этом сообщает Минлесхоз республики.

«Авиационный мониторинг – один из эффективных методов обнаружения возгораний, – говорит первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов. – Всего утверждено четыре маршрута, их общая протяженность составляет 2 290 километров».

Он добавил, что «в целом, в этом году предусмотрено 334 летных часа, что на 20% больше прошлого года. Авиамониторинг охватывает площадь 1,2 миллиона гектаров, это практически весь лесной фонд республики».

Авиационное патрулирование лесов проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» реализуется с 2019 года. Проектом установлено достижение двух целевых индикаторов – «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %» и «Ущерб от лесных пожаров, млн. рублей».

В Татарстане на этой неделе установилась аномально жаркая погода с дневными температурами выше +30 градусов, а также отсутствием осадков.

Как ранее сообщал «Татар-информ», 3 июля Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении во всех районах республики режима ЧС из-за почвенной засухи. Режим будет действовать до особого распоряжения.