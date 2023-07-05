«Молимся, чтобы Всевышний дал дожди»: из-за засухи в Татарстане введен режим ЧС

Режим ЧС из-за почвенной засухи введен во всех районах Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Режим ЧС действует до особого распоряжения

Режим ЧС из-за почвенной засухи введен во всех районах Татарстана. Распоряжение об этом Рустам Минниханов подписал 3 июля, сегодня документ опубликован на официальном портале.

«В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений (заморозки, суховей, почвенная засуха, приведших к гибели сельскохозяйственных культур) ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС», – говорится в распоряжении.

Режим действует с 3 июля до особого распоряжения.

Распоряжение об введинии вежима ЧС Рустам Минниханов подписал 3 июля, сегодня документ опубликован на официальном портале Фото: rais.tatarstan.ru

В Минсельхозпроде «Татар-инфому» уточнили, что в ведомстве уже приступили к разработке плана мероприятий по преодолению последствий ЧС. Он будет разработан в течение 5 дней по аналогии с мерами, которые были предприняты в 2021 году.

«Возможно, будет оказана помощь для закупки кормов. Поддержка ожидается не на федеральном уровне, а на уровне Татарстана. Также для сельхозпроизводителей планируется запустить льготные кредиты», — рассказали в ведомстве.

Главам муниципалитетов республики рекомендовано принять следующие меры: проинформировать население через СМИ о введении режима ЧС; определить состав рабочих групп и комиссий по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и сил, которых привлекут для «выполнения мероприятий по преодолению негативных последствий.

Марат Зяббаров: «У нас высокое атмосферное давление, и дождь к нам не заходит» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У нас высокое атмосферное давление, и дождь к нам не заходит»

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на пресс-конференции в «Татар-информе» на этой неделе доложил, что в республике наблюдается и почвенная, и атмосферная засуха.

Негативные явления – во всех районах Татарстана. В республике при норме 60 мм осадков в среднем выпало всего 15 мм: где-то — ноль, где-то чуть больше.

«У нас высокое атмосферное давление, и дождь к нам не заходит. По локатору наблюдаем — дождь идет в нашу сторону и обходит стороной. И это повторяется из года в год», — заметил Зяббаров.

Режим ЧС, по мнению министра, положительно скажется на хозяйствах, которые застраховали посевы, а в этом году застраховались много хозяйств республики.

Из-за отсутствия дождей в Татарстане возникают проблемы с заготовкой кормов Фото: © «Татар-информ»

«Без кормов регион не останется»

Из-за отсутствия дождей в Татарстане возникают проблемы с заготовкой кормов. В сложившейся ситуации хозяйства республики договариваются с соседними регионами, которые могут помочь в этом.

По словам Зяббарова, в Татарстане с первого укоса многолетних трав получили лишь 25–30% кормов. Особенно сложная ситуация на юго-востоке республики — в Ютазинском, Азнакаевском, Бавлинском районах, где осадков практически не было.

При этом он заверил, что без кормов регион не останется, так как их заготовку ведет и население. «В основном эта работа организована при поддержке муниципальных районов. Есть расчет за паевые земли, хозяйства рассчитываются с населением. В республике есть и те, кто продает корма», — заключил министр.

Ленар Гарипов рассказал, что режим ЧС позволяет хозяйствам, застраховавшим посевы, в случае потери урожая заявиться в страховые компании для получения выплат Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Застрахованные посевы получат дополнительные субсидии на минеральные удобрения»

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов рассказал «Татар-информу», что режим ЧС позволяет хозяйствам, застраховавшим посевы, в случае потери урожая заявиться в страховые компании для получения выплат.

По сравнению с прошлым годом застрахованные площади в Татарстане увеличились на 13,2%, или на 360,3 тыс. гектаров. В том числе по программе ЧС были застрахованы озимые на площади 46,4 тыс. гектаров и яровые — на 101 тыс. гектаров.

Так, хозяйствам могут возместить уплату страховой премии — от 50-70% по договорам страхования, а также предоставить на застрахованные посевы дополнительные субсидии на минеральные удобрения и реализацию зерна.

«Существующие меры господдержки позволили застраховать посевы сельхозкультур под урожай 2023 года на уровне 21,2% от общей посевной площади: озимые — 202,9 тыс. гектров, яровые — 374,7 тыс. гектаров», — отметил Гарипов.

Несмотря на засуху, сейчас на подходе у аграриев кукуруза, может быть придется пустить подсолнечник на корма Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На Бога надейся, а сам не плошай»

Чтобы избежать нехватки кормов из-за засухи, необходимо пересмотреть подходы к зерновым культурам, пока не поздно. Таким мнением с «Татар-информом» поделился Президент Ассоциации фермеров крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров.

«Часть зерновых, в том числе и озимых, необходимо переориентировать на заготовку кормов, перераспределить площади. Часть площадей можно засеять рапсом или другими культурами, которые можно будет убрать до осени. Я не думаю, что дождей совсем не будет. Хотя прогноз в июле нам их не обещает, но в запасе еще есть август, сентябрь, октябрь», — отметил эксперт.

Камияр Байтемиров: «Нужно сегодня предпринять меры, чтобы нивелировать потери из-за засухи и высоких температур» Фото: © «Татар-информ»

По мнению Байтемирова, каждое хозяйство в республике самостоятельно принимает решение. К тому же, у сельхозпроизводителей уже есть опыт засушливого лета 2010 года и 2021-го. Несмотря на засуху, сейчас на подходе у аграриев кукуруза, может быть придется пустить подсолнечник на корма.

«Надеяться только на то, что объявлен режим ЧС и от государства будет поддержка, не совсем правильно. Как говорится в пословице: „На Бога надейся, а сам не плошай“. Нужно сегодня предпринять меры, чтобы нивелировать потери из-за засухи и высоких температур», — поделился видением ситуации Камияр Байтемиров.

Собеседник агентства уверен, что при соблюдении предпринятых мер потери в любом хозяйстве и в целом по Республике Татарстан будут минимальными.

Наиль Магдеев: «Люди на садовых, дачных участках много чего посадили и посеяли. Дожди нужны и тем, кто занимается выращиванием хлеба» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы молимся, чтобы Всевышний дал дожди»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетовал на засушливую летнюю погоду, которая установилась в городе на аппаратном совещании. Он заявил, что людям нужны дожди, чтобы вырастить достойный урожай.

«Лето не всегда будет солнечным и жарким, нужны дожди. А они придут. Мы молимся, чтобы Всевышний дал нам дожди. Люди на садовых, дачных участках много чего посадили и посеяли. Дожди нужны и тем, кто занимается выращиванием хлеба», — отметил он.

При этом Магдеев заметил, что отсутствие дождей благоприятно сказывается на строительном сезоне. Он призвал ответственных в строительной отрасли «прибавить обороты».

Рамиль Муллин: «Жаркая погода и отсутствие дождей внесут коррективы при сборе урожая и хлеба» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин в Кабмине на еженедельном республиканском совещании у Раиса РТ доложил, что валовый объем сельхозпродукции по итогам 2022 года вырос на 39%. Положительная динамика прослеживается в животноводческой отрасли — увеличились показатели по производству молока и мяса.

«Однако не все складывается позитивно. Жаркая погода и отсутствие дождей внесут коррективы при сборе урожая и хлеба», — отметил глава, выступая с докладом перед Рустамом Миннихановым.

Основной проблемой на сегодняшний день для нижнекамских аграриев остается минимальное количество осадков — не более 10% от норматива.

Рустем Нуриев: «Внимательными сейчас необходимо быть и работникам сельскохозяйственной отрасли» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Влаги катастрофически не хватает»

Тему засухи сегодня на городской планерке поднял глава Елабужского района Рустем Нуриев. По его словам, в муниципальном районе установились высокие температуры, в связи с этим необходимо обеспечить пожарную безопасность территории.

«Внимательными сейчас необходимо быть и работникам сельскохозяйственной отрасли. Конечно, на этой неделе следует работать в экстренном режиме и работникам озеленения — необходимо интенсивно поливать высаженные деревья и цветы, чтобы не допустить их гибели», — поручил он.

Тимур Нагуманов: «Влаги катастрофически не хватает. К сожалению, многие используют воду на полив огородов, газонов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На засушливое лето в одном из своих прямых эфиров посетовал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Он также затронул ежегодную проблему для муниципалитета — нехватку воды в сельских поселениях. Проблемы с водоснабжением в основном возникают в летний период, в сезоны засухи, а также в тех населенных пунктах, которые находятся близко к городу и где активно ведется жилищное строительство.

«У нас опять засушливое лето. Влаги катастрофически не хватает. К сожалению, многие используют воду на полив огородов, газонов. Водопроводная сеть не выдерживает этой нагрузки. И на некоторых участках территорий, которые, например, находятся на краю улицы или на возвышенности, воды не хватает», — обрисовал ситуацию градоначальник.

Тимур Аухадеев рассказал, что первый месяц лета отличился сильным недобором осадков: в Казани при месячной норме в 58 мм выпало лишь 8 мм Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Засуха сохранится в июле

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев рассказал «Татар-информу», что первый месяц лета отличился сильным недобором осадков: в Казани при месячной норме в 58 мм выпало лишь 8 мм. Такой существенный дефицит дождей в городе наблюдается в июне уже третий год подряд.

В этом году засуха на территории Татарстана наблюдается четвертый месяц подряд. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, июль будет жарче обычного: среднемесячная температура ожидается выше нормы как минимум на 1 градус. Кроме того, в июле вновь ожидается недобор осадков.

По словам начальника Гидрометцентра РТ Феликса Гоголя, по прогнозу, в ближайшее время ситуация в лучшую сторону не изменится.