Общество 1 февраля 2026 14:34

С начала плана «Буран» в Казани эвакуировали почти 200 машин, мешавших уборке снега

В Казани с начала действия плана «Буран» эвакуировали 197 легковых и грузовых машин, мешавших уборке снега. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Ранее в Комитете по транспорту заявили, что из‑за оставленного транспорта часть дорог остается неочищенной, что создает риски для водителей и пешеходов. Горожан призывают внимательно следить за дорожными знаками, не оставлять транспорт под запрещающими указателями и заранее переставлять автомобили, чтобы не мешать работе коммунальных служб.

Напомним, в Казани продолжает действовать план «Буран», введенный в пятницу. Накануне на уборку улиц вышло рекордное количество техники – 1340 единиц.

