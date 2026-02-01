news_header_top
Общество 1 февраля 2026 11:57

В Казани за сутки эвакуировали 48 автомобилей, мешавших уборке снега

За последние 24 часа с улиц Казани на штрафстоянки вывезли 48 автомобилей, припаркованных в запрещенных местах и блокировавших работу коммунальщиков. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

Из‑за оставленного транспорта часть дорог остается неочищенной, что создает риски для водителей и пешеходов. Горожан призывают внимательно следить за дорожными знаками, не оставлять транспорт под запрещающими указателями и заранее переставлять автомобили, чтобы не мешать работе коммунальных служб.

Напомним, в Казани продолжает действовать план «Буран», введенный в пятницу. Накануне на уборку улиц вышло рекордное количество техники – 1340 единиц.

