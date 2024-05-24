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С начала мотосезона в Казани погибли два байкера, 17 получили травмы
С начала мотосезона в Казани произошло 29 ДТП с участием мотоциклов. В результате 17 человек получили травмы, еще двое погибли. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Отмечается, что в прошлом году в этот же период произошло 52 ДТП с участием мотоциклистов. Погибших не было, подчеркивают в ведомстве.
«Самым аварийным периодом ДТП с пострадавшими мотоциклистами и их пассажирами в этом году является время с 12.00 до 15.00 (произошло 4 ДТП), а также с 15.00 до 18.00 (произошло 6 ДТП)», — сообщили в ведомстве.
Напомним, только на этой неделе в Казани в ДТП погибли два мотоциклиста. Сотрудники ведомства призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД,
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