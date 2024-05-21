В ДТП на Московской в Казани погиб мотоциклист и пострадала девушка

Сегодня в социальных сетях появилось видео с места смертельного ДТП на Московской улице. Сообщалось, что мотоциклист на большой скорости вылетел на тротуар и погиб.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, смертельная авария случилась на пересечении улиц Московская и Таззи Гизата.

«По предварительным данным, женщина за рулем Nissan не уступила мотоциклисту дорогу. После столкновения 27-летний водитель Yamaha вылетел на тротуар и сбил 26-летнюю девушку», – рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте, а девушку госпитализировали с различными травмами.