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В ДТП на Московской в Казани погиб мотоциклист и пострадала девушка
Сегодня в социальных сетях появилось видео с места смертельного ДТП на Московской улице. Сообщалось, что мотоциклист на большой скорости вылетел на тротуар и погиб.
Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, смертельная авария случилась на пересечении улиц Московская и Таззи Гизата.
«По предварительным данным, женщина за рулем Nissan не уступила мотоциклисту дорогу. После столкновения 27-летний водитель Yamaha вылетел на тротуар и сбил 26-летнюю девушку», – рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте, а девушку госпитализировали с различными травмами.
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