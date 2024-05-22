news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 мая 2024 15:55

В Авиастроительном районе Казани насмерть разбился мотоциклист

Скопировать ссылку

Сегодня в Авиастроительном районе Казани произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Эту информацию подтвердили в городской Госавтоинспекции.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – отметили в ведомстве.

Накануне на пересечении улиц Московская и Таззи Гизата в Казани женщина за рулем Nissan не уступила мотоциклисту дорогу. После столкновения 27-летний водитель Yamaha вылетел на тротуар и сбил 26-летнюю девушку. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте, а девушку госпитализировали с различными травмами.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2