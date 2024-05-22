В Авиастроительном районе Казани насмерть разбился мотоциклист

Сегодня в Авиастроительном районе Казани произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Эту информацию подтвердили в городской Госавтоинспекции.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – отметили в ведомстве.

Накануне на пересечении улиц Московская и Таззи Гизата в Казани женщина за рулем Nissan не уступила мотоциклисту дорогу. После столкновения 27-летний водитель Yamaha вылетел на тротуар и сбил 26-летнюю девушку. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте, а девушку госпитализировали с различными травмами.