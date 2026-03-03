С начала марта в РКБ с травмами после схода снега обратились пять жителей РТ

С начала марта к врачам Республиканской клинической больницы с травмами после схода снега обратились пять человек. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Четырем пострадавшим помощь оказали в приемном отделении травм-центра, госпитализация не потребовалась. Одного мужчину госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии №4 с черепно-мозговой травмой и травмами ног», – сообщают медики.

Ранее в МЧС призывали жителей Татарстана не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям.