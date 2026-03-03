news_header_top
Руc Тат
Происшествия 3 марта 2026 16:19

В Татарстане три человека пострадали из‑за схода снега с крыш зданий

В Татарстане за последние дни произошли сразу три случая, когда люди пострадали из-за схода снега с крыш зданий. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции РТ.

Так, в Бавлах с крыши частного дома сошла снежная масса и травмировала 75-летнего мужчину. Он получил ушиб колена, после осмотра у врачей его отпустили на амбулаторное лечение.

Похожий случай произошел в поселке Васильево Зеленодольского района. С крыши многоквартирного дома сошел снег и упал на 70-летнюю женщину. У нее диагностировали сотрясение мозга и перелом голени. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу.

Еще один сход снега с крыши зафиксировали в Буинске. Там частично обрушилась кровля магазина – повреждено около 150 квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли 13 человек: трое сотрудников и десять покупателей. Травмы получила 40-летняя женщина – у нее ушиб головы, назначено амбулаторное лечение.

читайте также
Жителей Татарстана предупредили об опасности схода снега и наледи с крыш
#Госжилинспекция РТ #травмы #сход снега с кровли
