«С начала года выявлено 19 тыс. новых случаев рака»: депутаты о масштабах онкопомощи в РТ

Сегодня в Государственном Совете Татарстана прошло совещание с участием депутатов Государственной Думы России. Ключевой вопрос – как в республике выполняется федеральный проект по борьбе с онкологией. О том, каких успехов достигли в Татарстане и над чем еще нужно работать, – в репортаже «Татар-информа».





В Госсовете РТ обсудили итоги реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Обсудим, как помогают онкобольным не только в Казани, но и в отдаленных районах»

Сегодня в Государственном Совете прошло расширенное рабочее совещание «Борьба с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в Республике Татарстан: достижения и перспективы развития». С инициативой проведения мероприятия выступили Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья и Комиссия Генерального совета партии «Единая Россия» по здравоохранению.

На совещании обсуждали итоги реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и одноименной региональной программы.

«Здесь мы представляем комиссию по онкологии, гематологии и трансплантации костного мозга комитета Госдумы по охране здоровья. В рамках парламентского и общественного контроля мы следим за выполнением государственной проекта по онкологии», – объяснил академик РАН, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Румянцев.

Как отметил парламентарий, страна выделила беспрецедентные средства, чтобы обеспечить лекарствами всех больных онкологией. Именно поэтому депутатам важно узнать, как эти вопросы решаются в регионах – «на земле». Подобные совещания проводятся в регионах не первый год.

«Мы разработали и утвердили все клинические рекомендации для детской и взрослой онкологии. Нам нужно проследить, как это выполняется на местах. Сегодня обсудим, как помогают онкобольным не только в Казани, но и в отдаленных сельских районах», – сказал Александр Румянцев.

Александр Румянцев (справа) отметил, что страна выделила беспрецедентные средства, чтобы обеспечить лекарствами всех больных онкологией, а Сергей Леонов (слева) подчеркнул, что в бюджете фонда ОМС заложены выплаты врачам, которые впервые выявили онкологию Фото: gossov.tatarstan.ru

Проблемы есть, но есть и решения

«Несмотря на все сложности, которые испытывает страна сегодня, средства на лечение пациентов сохраняются и даже увеличиваются. Государство делает все возможное, чтобы обеспечить помощью онкобольных», – подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат отметил, что в бюджете фонда ОМС заложены выплаты врачам, которые впервые выявили онкологию. Этот механизм увеличивает первичную выявляемость рака во всей стране.

«Мы посмотрим, насколько средства стимулируют врачей на деле. Обязательно поговорим и о кадрах в онкологической службе. Проблемы есть, однако есть и решения. Президент подписал закон по поводу целевого обучения студентов и ординаторов, наставничества и закрепления кадров в государственной системе здравоохранения. Уверены, что регионы реализуют инициативу», – сказал Сергей Леонов.

Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов отметил роль новых технологий в медицине. Депутат выразил надежду, что именно Татарстан станет флагманом во внедрении этих технологий.

«Сегодня активно развиваются вопросы персонального лечения онкозаболеваний. Современные технологии связаны с генами – они требуют высокого уровня развития смежных специальностей, а также финансирования. Мы поддержим выделение дополнительных средств на федеральном уровне», – заверил Айрат Фаррахов.

Айрат Фаррахов выразил надежду, что именно Татарстан станет флагманом во внедрении новых технологий в медицине Фото: gossov.tatarstan.ru

Обсуждается открытие филиала Республиканского онкодиспансера в Нижнекамске

«Я признателен федеральным коллегам за то, что Казань была выбрана площадкой для обсуждения ключевых вопросов борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы знаем, что вы посетили ряд объектов: хоспис, РКБ, Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ, встречались со студентами Казанского ГМУ. Думаю, вы убедились, что вопросы укрепления здоровья граждан являются для нас приоритетом», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава Госсовета заверил: все вопросы, поставленные медиками, будут учтены в республиканском бюджете 2026 года, несмотря на дефицит. Качественной медицинской помощью будут обеспечены жители самых отдаленных районов РТ.

Депутаты Государственного Совета не обходят стороной борьбу с онкологией: в республиканском парламенте регулярно поднимают вопросы лекарственного обеспечения, доступности помощи. Сегодня депутаты обсуждают открытие филиала Республиканского онкодиспансера в Нижнекамске.

«Промышленность нашей республики энергоемкая. Она в том числе влияет на экологию. Это настраивает руководство республики на поиск новых форм защиты населения от онкологических заболеваний», – сказал Фарид Мухаметшин.

Альмир Абашев: «За прошедшие 10 месяцев 2025 года впервые выявлено более 19 тысяч новых случаев онкологии» Фото: gossov.tatarstan.ru

«В Татарстане за шесть лет снизился показатель смертности от рака»

«В Татарстане 127 тысяч человек живут с онкологическими заболеваниями. При этом за прошедшие 10 месяцев 2025 года впервые выявлено более 19 тысяч новых случаев», – сказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

По сравнению с 2019 годом в десять раз выросли затраты государственной системы здравоохранения на высокотехнологичное лечение жителей РТ. По словам министра, в Татарстане более 4,5 млрд рублей направляется на химиотерапию.

Доклады о заболеваемости раком, организации онкологической и онкогематологической помощи в Республике Татарстан, маршрутизации пациентов сегодня представили деятели медицины республики. На рабочем совещании присутствовали функционеры Минздрава РТ, депутаты Госсовета, а также руководители высших учебных заведений республики.

«Цели федерального проекта у нас достигнуты: в Татарстане за шесть лет снизился показатель летальности. Число тех, кто стоит на учете с онкологией более пяти лет, выросло – даже со злокачественными заболеваниями люди живут дольше», – рассказал главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

Эдуард Нагуманов: «Число тех, кто стоит на учете с онкологией более пяти лет, выросло – даже со злокачественными заболеваниями люди живут дольше» Фото: gossov.tatarstan.ru

«С 2020 года число людей с подозрением на рак выросло на 148%»

«В 2024 году с подозрением на злокачественные новообразования первичный осмотр у онколога прошли более 335 тысяч человек. У 25,5 тысячи подозрения были обоснованы. Они были направлены в онкодиспансер. В 64% случаев диагноз был подтвержден. С 2020 года число людей с подозрением на ЗНО увеличилось на 148,2%. Выросла и точность диагностики», – рассказал главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов.

Приведенные главврачом РКОД данные говорят об эффективности и необходимости первичных онкологических кабинетов. Головное учреждение планирует для всей республики объемы лекарственной терапии, схемы лечения в центрах амбулаторной онкологической помощи, они же ЦАОП. Однако врачей в этих центрах не хватает, и пока проблема решается за счет совместительства.

«Растет число обращений в поликлинику РКОД. При мощности в 327 ежедневных посещений на деле она принимает более 1100 человек. Поликлиника работает в две смены, но остро ощущается проблема нехватки площадей. Есть потребность в новом корпусе», – отметил Ильгиз Хидиятов.

Также в Республиканском онкодиспансере наблюдается дефицит круглосуточных коек.

В то же время главная онкологическая больница РТ оборудована по последнему слову техники: в конце 2024 года диспансер получил новейшую робот-ассистированную хирургическую систему. За короткий срок персонал был обучен и провел более 100 операций. До конца года РКОД получит систему для высокоточного воздействия излучением на опухоль.

«В лечении новообразований эффективно применяются отечественные препараты. Число сеансов лекарственной терапии с прошлого года снизилось, но это не значит, что противоопухолевая терапия стала менее доступна. Освободившиеся объемы распределили в дневной стационар и ЦАОПы. В них число пациентов, полностью прошедших лечение, выросло на 16%», – рассказал Ильгиз Хидиятов.

Главврач РКОД подчеркнул: несмотря на некоторые проблемы, благодаря руководству страны и региона в Татарстане реализована эффективная и доступная помощь по профилю «онкология».

«Мы знаем, что медицина в Татарстане на высоком уровне, но не бывает чего-то идеального. После сегодняшнего совещания мы подведем итоги в резолюции и предложим от лица Комитета Государственной Думы по охране здоровья свои рекомендации», – подчеркнул Александр Румянцев.